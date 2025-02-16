混在白鷺鷥群中 黑面琵鷺現蹤屏東佳冬 鳥友興奮

屏東縣佳冬鄉公所機要秘書張孟偉昨日在佳冬火車站後方水窪發現一隻黑面琵鷺，興奮地拍下難得的身影。墾丁鳥類專家蔡乙榮說，屏東黑面琵鷺主要棲地在高屏溪口到林邊一帶，屬於普遍性冬候鳥，再往南就比較少見，但也不算是迷鳥。

張孟偉表示，他15日上午8點多經過佳冬火車站後方一處水窪時，看到約20多隻的白鷺鷥佇立在水中，非常美麗，他拿出手機想要拍攝時，赫然發現有一隻長得不太一樣，定睛一看，發現竟然是黑面琵鷺，開心的趕緊拍下來。

他說，以前未曾在佳冬看過黑面琵鷺，也沒看過有人分享在佳冬拍到的黑面琵鷺畫面。屏東縣野鳥學會理事長吳正文說，黑面琵鷺主要棲息地在台南七股及嘉義布袋，近年來因台南七股部分魚塭開發光電，黑面琵鷺可能因棲地縮減轉移覓食區，台南的紀錄數量變少，其他地區則增加。

蔡乙榮說，黑面琵鷺在台灣主要的度冬地點，以台南為中心，南到屏東林邊，北到濁水溪口，黑面琵鷺都屬於「普遍性冬候鳥」，幾乎每年都可以觀察到，這區域往北、往南就屬於「不普遍性冬候鳥」，偶爾可以看到。

屏東黑面琵鷺主要的棲息地為高屏溪口，最南到林邊，再往南就十分少見了。以恆春半島為例，去年曾在一下午發現10多隻族群，但隔天就不見了，今年也未發現其蹤跡。恆春半島曾發現黑面琵鷺的地點在龍鑾潭、石牛溪口。

依據中華民國野鳥學會「2024黑面琵鷺全球同步普查成果」，台灣2024年共調查到4135隻，其中以台南2088隻數量最多。而嘉義、台南、高雄等主要分布區數量略減，濁水溪口及屏東的數量有明顯增加，顯示黑面琵鷺有往外擴散移動的現象，可能與棲地減少與環境條件改變有關。