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高雄車站都更 台鐵「車專4、5」預計3月底招商

中央社／ 高雄16日電
高雄車站各項工程陸續完工。聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影
高雄車站各項工程陸續完工。聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影

台鐵高雄車站工程持續推進，站前「車專4、5」區為早期60、70年代興建建物，也將推動都市更新翻轉、改造。高雄市都發局今天表示，車專4、5預定3月底啟動招商，4月舉辦招商說明會。

高雄車站的第1期開發（高雄車站專用區1、2、3）工程，目前已完成車站本體及2棟聯合開發大樓（旅館及商辦），未來發展可期。

台鐵公司資產開發處表示，商業大樓可作為百貨商場及辦公室使用，車站地面層及地下層商業空間則可打造為餐飲、伴手禮零售等，將以出租方式辦理招商，旅館大樓則將以促參ROT方式辦理招商。

不過，緊鄰的車專4、5為早期60、70年代興建的建物，且僅供台鐵行控中心與鐵路警察局，高雄市都發局表示，因已無法滿足周邊日益增長的行政、商務、購物等需求，也將推動都市更新以翻轉、改造。

都發局今天新聞稿說明，高雄市都委會去年9月審議通過高雄車站專用區4、5及部分商4劃定更新地區暨訂定都市更新計畫案，將與台鐵公司合作，透過招商開發有效串聯周邊的開發案、商圈及旅館，預定3月底啟動招商，4月舉辦招商說明會。

台鐵公司資產開發處指出，未來車專4、5透過都更招商，台鐵分回房地初步規劃做商場、餐飲、伴手禮零售、休閒娛樂等商業空間使用，以吸引更多人潮消費。另外，公共停車場也可增加停車空間，滿足鄰近居民的停車需求。

都發局進一步說明，都市計畫變更將車專4、5的基準容積率調降到420%，同時解除原本對於商業使用面積上限1/2的限制，以利導入TOD（大眾運輸導向）發展策略。

台鐵 都市更新 高雄車站

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