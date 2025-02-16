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新光三越氣爆停業 百貨勁敵漢神：11月會開幕…沒有提前的打算

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
「漢神洲際購物廣場」去年8月舉辦上梁典禮，預計今年11月開幕。本報資料照
「漢神洲際購物廣場」去年8月舉辦上梁典禮，預計今年11月開幕。本報資料照

台中市位在北屯區洲際棒球場旁的「漢神洲際購物廣場」去年8月舉辦上梁典禮，預計今年11月開幕。漢神老闆、國揚集團創辦人侯西峰在上梁典禮致詞時一度說，希望營收「一不小心就會超越新光三越和大遠百」對於新光三越不幸發生氣爆意外，生意已大受影響，漢神人員今天說，公司並無提前開幕的打算，目前以做好消防和工安為首要任務。

漢神洲際購物廣場是漢神百貨跨出高雄再度擴展的全新據點，它鄰近中部科學園區和潭子科技產業園區，具高度發展潛力，也成為北台中區域首座大型購物商場，有地下4層、地上7層，將融合百貨和購物中心的優點，去年8月招商進度就已達9成。

侯西峰去年在上梁典禮致詞時曾說，以漢神百貨在高雄兩個店的營業面積約4萬坪對比，希望台中漢神希望也能做到3百億元，且「一不小心就會超越新光三越和大遠百」並表示會傾所有力量把這個案子做好，請大家拭目以待。

漢神人員上午說，目前施工進度正常，未因外在環境變化而搶快施工速度。目前開幕時間仍訂在11月，沒有改變，首要工作就是要把消防和工安做好，未來營運後也會做好顧客的安全維護。

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