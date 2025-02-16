屏縣3地舉辦成人健檢 周春米透露當縣長後竟有職業病

屏東縣政府今天在縣內3地舉辦成人一般健檢及多項健康加值活動，縣長周春米到場除了進行肌力及記憶力檢查外，也透露他有職業病，因長期坐公務車常曬到太陽，右眼竟有白內障必須開刀，呼籲民眾要踴躍參加健檢，顧好自己的健康。

屏縣府辦理「蛇年躍動慶豐年，健康屏東揪您來篩檢活動」，在屏東市、潮州、崁頂3地舉辦，邀請符合資格的民眾進行免費的健康檢查，吸引近千名民眾參與。活動項目有成人健檢、肝炎篩檢、4項癌症篩檢、傳染病檢查、長者整合式功能評估、營養諮詢、長者護眼活動、身心健康評估並有心理諮商轉介服務，現場還設有智慧科技機台讓民眾體驗。

周春米表示，沒有健康，什麼都沒辦法做，包括工作、生活、心情等都會受影響，所以要做定期健康檢查。像他因為吃精緻食物和愛吃甜點，現在有高膽固醇和胃食道逆流，每天要吃降膽固醇藥和胃藥，這都是做健檢發現的。

他也透露他當縣長後竟有職業病，每天跑行程因為都坐在公務車副駕後方，長期曬太陽右眼竟然有白內障，還去開刀，所以要定期檢查，才知道身體哪個地方出狀況，也要從日常就做好保養。