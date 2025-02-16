快訊

文化衝擊！美國婆婆來台旅遊 搭高鐵1狀況好奇：不能有聲音？

新光樓管疑「監工」罹難 前樓管坦言：工作包山包海…

日春木瓜牛奶「木瓜發霉、執行長過世」！業者回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

屏縣3地舉辦成人健檢 周春米透露當縣長後竟有職業病

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏縣府辦理「蛇年躍動慶豐年，健康屏東揪您來篩檢活動」，在屏東市、潮州、崁頂3地舉辦，邀請符合資格的民眾進行免費的健康檢查，吸引近千名民眾參與。記者潘奕言／攝影
屏縣府辦理「蛇年躍動慶豐年，健康屏東揪您來篩檢活動」，在屏東市、潮州、崁頂3地舉辦，邀請符合資格的民眾進行免費的健康檢查，吸引近千名民眾參與。記者潘奕言／攝影

屏東縣政府今天在縣內3地舉辦成人一般健檢及多項健康加值活動，縣長周春米到場除了進行肌力及記憶力檢查外，也透露他有職業病，因長期坐公務車常曬到太陽，右眼竟有白內障必須開刀，呼籲民眾要踴躍參加健檢，顧好自己的健康。

屏縣府辦理「蛇年躍動慶豐年，健康屏東揪您來篩檢活動」，在屏東市、潮州、崁頂3地舉辦，邀請符合資格的民眾進行免費的健康檢查，吸引近千名民眾參與。活動項目有成人健檢、肝炎篩檢、4項癌症篩檢、傳染病檢查、長者整合式功能評估、營養諮詢、長者護眼活動、身心健康評估並有心理諮商轉介服務，現場還設有智慧科技機台讓民眾體驗。

周春米表示，沒有健康，什麼都沒辦法做，包括工作、生活、心情等都會受影響，所以要做定期健康檢查。像他因為吃精緻食物和愛吃甜點，現在有高膽固醇和胃食道逆流，每天要吃降膽固醇藥和胃藥，這都是做健檢發現的。

他也透露他當縣長後竟有職業病，每天跑行程因為都坐在公務車副駕後方，長期曬太陽右眼竟然有白內障，還去開刀，所以要定期檢查，才知道身體哪個地方出狀況，也要從日常就做好保養。

衛生局長張秀君表示，慢性病發生年齡逐年降低，衛福部自今年起將「免費成人健康檢查年齡」從40歲下修至30歲，年滿30至39歲民眾每5年可免費篩檢1次，篩檢項目包含血壓、血糖、血脂、腎功能、肝功能及健康體重。

屏縣府辦理「蛇年躍動慶豐年，健康屏東揪您來篩檢活動」，在屏東市、潮州、崁頂3地舉辦，邀請符合資格的民眾進行免費健康檢查，吸引近千名民眾參與。記者潘奕言／攝影
屏縣府辦理「蛇年躍動慶豐年，健康屏東揪您來篩檢活動」，在屏東市、潮州、崁頂3地舉辦，邀請符合資格的民眾進行免費健康檢查，吸引近千名民眾參與。記者潘奕言／攝影
屏縣府辦理「蛇年躍動慶豐年，健康屏東揪您來篩檢活動」，縣長周春米進行肌力及記憶力檢查。記者潘奕言／攝影
屏縣府辦理「蛇年躍動慶豐年，健康屏東揪您來篩檢活動」，縣長周春米進行肌力及記憶力檢查。記者潘奕言／攝影
屏縣府辦理「蛇年躍動慶豐年，健康屏東揪您來篩檢活動」，在屏東市、潮州、崁頂3地舉辦，邀請符合資格的民眾進行免費的健康檢查，吸引近千名民眾參與。記者潘奕言／攝影
屏縣府辦理「蛇年躍動慶豐年，健康屏東揪您來篩檢活動」，在屏東市、潮州、崁頂3地舉辦，邀請符合資格的民眾進行免費的健康檢查，吸引近千名民眾參與。記者潘奕言／攝影

健康檢查 健檢 屏東縣政府

延伸閱讀

屏東六堆祈福尖炮城熱鬧登場 160隊比賽各種創意隊名

推動山林教育 前泰武國小轉型為山林教育服務中心

校園反詐警察局長讚瑪家國中柔道隊「教你一招必殺技」

屏東3警分局長交接 周春米籲強化防詐與交通安全

相關新聞

看過這麼美的高雄嗎？壽山罕見雲海 他苦候16小時拍到了

這樣的高雄看過嗎？近日因水氣充足又夜間低溫，高雄市區形成濃霧及低雲，讓海拔約300多公尺的壽山出現罕見的雲瀑及雲海，今早...

新光三越氣爆停業 百貨勁敵漢神：11月會開幕…沒有提前的打算

台中市位在北屯區洲際棒球場旁的「漢神洲際購物廣場」去年8月舉辦上梁典禮，預計今年11月開幕。漢神老闆、國揚集團創辦人侯西...

屏縣3地舉辦成人健檢 周春米透露當縣長後竟有職業病

屏東縣政府今天在縣內3地舉辦成人一般健檢及多項健康加值活動，縣長周春米到場除了進行肌力及記憶力檢查外，也透露他有職業病，...

高雄駁二巨大「湯圓海」落幕 上萬顆海灘球將回收利用

配合高雄冬日遊樂園活動及元宵節，高市青年局結合店家、攤車在駁二淺三碼頭規畫「吉刻就圓」活動，在水域裡放置上萬顆紅、白兩色...

高捷又故障 民怨三天兩頭出狀況

高雄捷運紅線去年因列車電力異常，世運站以北10站營運中斷11小時；橘線上月初故障困住乘客，昨又有列車故障，鳳西站至大寮站...

屏東泰武國小舊校區 轉型山林教育服務中心

屏東縣泰武國小88風災後遷校，15年後舊校區化身山林教育服務中心，時任泰武國小校長、現任立委伍麗華感動說，這裡可以遠眺北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。