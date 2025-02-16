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看過這麼美的高雄嗎？壽山罕見雲海 他苦候16小時拍到了

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
攝影愛好者王澍明等候16小時，在壽山紀錄罕見的雲海及雲瀑，太陽升起後，整座城市被染成金黃色。王澍明提供
攝影愛好者王澍明等候16小時，在壽山紀錄罕見的雲海及雲瀑，太陽升起後，整座城市被染成金黃色。王澍明提供

這樣的高雄看過嗎？近日因水氣充足又夜間低溫，高雄市區形成濃霧及低雲，讓海拔約300多公尺的壽山出現罕見的雲瀑及雲海，今早隨著陽光從大武山邊升起，高雄市被陽光染成金黃色，意境絕美。

壽山雲海罕見，有時幾年才出現過一次，攝影愛好者王澍明根據氣象資料研判，今凌晨0時許至早上壽山有機會拍到雲海、雲瀑，昨晚6時許獨自上山，在好漢亭等了整夜，讓他有幸記錄下難得美景。

王澍明說，近幾天因為東北季風減弱，西南季風增強，讓海霧從台灣海峽側飄進內入，加上晚上氣溫低，才有機會在市區形成雲海，讓他在海拔300多公尺的壽山，就能拍到此生罕見的絕景。

由於水氣充足，整個海霧從今凌晨0時許壟罩高雄市區，一直到今早8時氣溫上升後才散開。市區的燈光從薄霧中透出，一直到清晨6時許，太陽從大武山側露出，又將高雄市區染成金黃色。

王澍明從壽山望向大武山方向，因無霧霾遮擋，雲海、雲瀑、琉璃光及日出的曙光，都被他利用縮時攝影，完完整整紀錄8小時的變化，除85大樓、遠雄THE ONE等摩天大樓外，其他建築都被雲海所壟罩。

他說，低海拔要能拍到雲海很少見，最近一次能拍到這麼完整的雲海，還要回溯到3年前；除雲海外，今早海霧薄厚適中，他還記錄到琉璃光跟雲瀑、霞光等美景，長達16小時的等待「真的超值得！」

攝影愛好者王澍明等候16小時，在壽山紀錄罕見的雲海及雲瀑，太陽升起後，整座城市被染成金黃色。王澍明提供
攝影愛好者王澍明等候16小時，在壽山紀錄罕見的雲海及雲瀑，太陽升起後，整座城市被染成金黃色。王澍明提供
攝影愛好者王澍明等候16小時，在壽山紀錄罕見的雲海及雲瀑，城市中的光點從雲霧中透出，意境絕美。王澍明提供
攝影愛好者王澍明等候16小時，在壽山紀錄罕見的雲海及雲瀑，城市中的光點從雲霧中透出，意境絕美。王澍明提供
攝影愛好者王澍明等候16小時，在壽山紀錄罕見的雲海及雲瀑，城市中的光點從雲霧中透出，意境絕美。王澍明提供
攝影愛好者王澍明等候16小時，在壽山紀錄罕見的雲海及雲瀑，城市中的光點從雲霧中透出，意境絕美。王澍明提供

氣溫 高雄市

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