高雄駁二巨大「湯圓海」落幕 上萬顆海灘球將回收利用

配合高雄冬日遊樂園活動及元宵節，高市青年局結合店家、攤車在駁二淺三碼頭規畫「吉刻就圓」活動，在水域裡放置上萬顆紅、白兩色海灘球，模擬海上暖呼呼巨大化湯圓意象。活動昨晚落幕，青年局說，吸引逾6萬人次參與，全數海灘球回收再利用。

「吉刻就圓」營造上萬顆湯圓海景觀，成功引爆話題，但也產生爭議。市議員陳美雅接獲民眾反映，活動視覺角色與日本「吉伊卡哇」極為相似，恐涉侵權。此外，數量龐大的海灘球活動後如何處理，應有完善處理機制，否則會製造環境汙染。為此活動單位緊急應變，撤除圖案版海灘球，會場只留無圖案版海灘球。

青年局指出，消費滿百可參加摸彩，此次「吉刻就圓」抽獎活動累計超過2萬多筆序號，估算為店家、攤車創造3200多萬元營業額。此外，活動共吸引逾6萬人次參與，有外縣市戶外教學團體、社福機構及國外旅客共襄盛舉。

「吉刻就圓」抽獎活動的首獎是日本沖繩來回機票，昨晚由局長張以理以「舀湯圓」方式抽出序號04315，周姓學生開心帶回最大獎。