深入淺山市集高樹智農學校登場 教民眾認識綠色經濟與生態保育

促進山村永續發展，串聯綠色經濟與國土生態保育，林業及自然保育署屏東分署攜手屏東縣府舉辦深入淺山山村市集，在高樹鄉智慧農業學校登場，也透過展覽、講座與手作體驗，思考土地與環境關係。

深入淺山山村市集今起一連兩天登場，勞青處長李雨蓁說，鳳梨彩田突顯生態保育，今年邀請林保署屏東分署一起辦生態保育展覽及市集，期待未來打造屬於保育類12生肖，傳承文化、生態及保育。

屏東地方檢察署檢察長陳盈錦說，生態與發展是可以共榮共存，讓大家有無限創意、活力一同加入守護。

林業保育署屏東分署長楊瑞芬說，山村市集是以「地方生產 × 生態保育 × 文化連結」為核心理念，匯集30個來自淺山地區的友善耕作小農、部落與在地工坊，更有深耕地方多年、長期執行生態保育工作進而發展出具有生態保育意識的地方產業，一同帶來富有地方特色的農產品、手工藝與環境友善商品。透過友善農業、社區合作與公私協力，探索綠色經濟與土地關係的多元可能。

活動期間邀請生態領域的專家學者舉辦系列生態講座，包括屏東科技大學老師陳添喜介紹不吃蛇的「呷蛇龜」、嘉義大學老師蔡若詩介紹身邊的怪鳥草鴞、東峰生態工作室老師李政璋漫談你所不知道的屏東陸蟹、高雄野鳥學會陳柏豪介紹串出環島濕地項鍊的水雉、台灣紫斑蝶學會廖金山介紹冬天的紫蝶幽谷，分享珍貴的生態知識。

楊瑞芬表示，配合市集特別規畫「深入淺山國土綠網特展」，呈現推動國土生態保育綠色網絡建署計畫發展歷程與成果，包含農田、溪流、濕地到森林，如何透過生態廊道串聯自然棲地的保全、復育及營造，來支持食蛇龜、穿山甲、水雉、草鴞、陸蟹等物種的生存；也將探討到濕地與農業與生物多樣性保育的案例呈現出來，期能大眾理解如何在經濟發展與生態保育間取得平衡。

展期即起至3月30日，特展期間每個假日皆有專人導覽，2月18日起每個平日也有志工老師現場駐點導覽，歡迎機關學校預約，讓更多人，ㄧ起來深入淺山瞭解，共同生態保育付出的公私部門、社區、部落，大家共同編織的生態綠網的價值與意義。