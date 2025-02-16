屏東泰武國小舊校區 轉型山林教育服務中心

屏東縣泰武國小88風災後遷校，15年後舊校區化身山林教育服務中心，時任泰武國小校長、現任立委伍麗華感動說，這裡可以遠眺北大武、南大武山，結合原民傳統山林智慧，推動山林教育。縣長周春米說，打造國內外登山健行者進入北大武山的基地。

北大武山海拔3092公尺，名列台灣五嶽之一，也是排灣族、魯凱族聖山。泰武國小舊校區荒廢15年，縣府花費5千萬元整修，委由樂山樂水公司運營。該公司執行長賴孟傳是88風災霧台鄉佳暮四英雄之一，擔任義消。

伍麗華說，台灣地形獨特，面積是日本十分之一，但3千公尺以上高山卻是日本十倍，推動山林教育是很重要、且必須的一件事情；泰武國小畢業生登北大武山，經歷88風災遷校也未間斷，舊校區以山林教育服務姿態重新見面，讓人很振奮，希望成為國際登山基地，帶動其他地方成立登山教育中心。

伍麗華、周春米體驗高空繩索滑降，周春米說，一開始很緊張，但是很安全、有趣。山林教育中心會讓大家親近山林，也守護山林，結合各個年齡層，成為很棒的傳承中心。

「山林教育知識技能從小扎根。」賴孟傳說，將陸續規畫戶外安全教育探索、登山安全訓練、山林教育研討等課程，同時規畫BLS初級救護證照、丙級樹攀及丙級溯溪證照課程，培養山野活動基本技能、提升山域知識與能力、增強山難預防觀念，訓練自救及救人技術。