高捷又故障 民怨三天兩頭出狀況

高雄捷運紅線去年因列車電力異常，世運站以北10站營運中斷11小時；橘線上月初故障困住乘客，昨又有列車故障，鳳西站至大寮站採單一列車來回行駛，班距從10分鐘增至20分鐘，歷時近3小時排除，旅客擠爆月台，抱怨三天兩頭出狀況。

高捷公司說，初判列車氣壓不足導致強制鎖定煞車，故障列車回廠後徹底檢修，確認故障原因。

高雄捷運去年每日平均運量達17.4萬人次，前年起全年旅運量已超過1億人次，超過2021年疫情時的7422萬人次，捷運局分析TPASS政策、輕軌成圓和演唱會觀光經濟是3大主因。

然而捷運狀況變多，去年9月發生通車16年來最大狀況，紅線南岡山站第3軌脫落，8輛列車電力異常，世運站至岡山車站共10站停駛逾11個小時，4500名旅客改搭接駁車。上月3日上班尖峰時間，一列車在大寮站與鳳山站間故障，150名旅客受困車廂半小時。

昨上午10點56分，行經橘線鳳山西站列車發出故障訊息，高捷判斷不宜載客，11點5分清車、變更運轉模式，鳳山西站至大寮站採下行月台單線雙向行駛，班距拉長至20分鐘，橘線哈瑪星站至鳳山西站採區間運轉，班距10分鐘，紅線全線正常。

乘客聽到列車廣播後下車，月台擠滿排隊人潮，有人認為，高捷快速應變，站內LED跑馬燈和站務人員都有引導人潮。另有民眾在網路抱怨「高捷三天兩頭出狀況，妥善率待加強！」。

市議員鄭孟洳表示，去年多次要求高捷針對突發狀況制定SOP，年初至今橘線已發生2件列車異常，系統維護與應變機制仍不足，高捷應徹底檢討故障原因向大眾說清楚。

高捷說明，初判故障原因是列車氣壓不足，車輛在安全機制下遭強制鎖定煞車，下午1點多將列車拖回機廠檢修，全線在1點52分排除狀況、恢復班距，「造成旅客不便，深感抱歉」。