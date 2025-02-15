屏東燈節參訪達300萬人次 「天地訣」跨界演出劃下句點

為期37天屏東燈節將在2月16日閉幕，壓軸大戲「天地訣」今晚在屏東縣民公園登場，國寶級歌仔戲天王唐美雲、金曲歌后黃妃、舞思愛及人氣天團草屯囝仔與在地團隊，結合傳統戲曲、流行音樂與科技影像的跨界演出，縣長周春米說，屏東燈節參觀人次累計達300萬人次。

周春米晚間和觀眾欣賞「天地訣」，她說，屏東努力打造城市品牌，以更多元媒材形塑城市樣貌，邁入第4年的屏東燈節今年擴大新增客家燈區，包括縣民公園、萬年溪、勝利星村共四大燈區，吸引更多民眾走春賞燈。

每年規畫自製表演節目更是屏東燈節活動亮點，帶給觀眾不同的體驗，提升燈節藝術層次，厚植藝文深度，展現屏東藝文軟實力。

「天地訣」製作團隊及演出陣容堅強，由知名編舞家李冀禹執導，傳藝金曲獎得主郭珍妤操刀音樂設計，劇場設計師楊博倫策畫影像，以屏東的山海為背景，講述跨越天地愛情故事，以屏東詩人李敏勇老師的作品「海的臆想」揭開序幕，男主角由天馬戲劇創作團副團長何海翔擔任，搭配原民金曲歌后舞思愛演出一齣勇敢追愛的音樂劇。

歌仔戲天王唐美雲扮演大武山山神，以少見女裝扮相登場，見證這段發生在屏東跨界戀曲，關鍵時刻發揮神通為這對戀人解除危機；金曲歌后黃妃的歌曲貫穿全劇，演唱曲目意境與劇情巧妙結合，更與草屯囝仔首次合作翻唱嘻哈庄腳情，將現場氣氛炒熱至最高點。

這場跨界大秀還加入特技、戲劇及屏東市明正國中舞蹈班共同演出，本劇男主角何海翔亦為屏東排灣族青年，是一場獨一無二屏東製作的精采好戲，讓民眾感受屏東豐富的文化底蘊，也為屏東燈節畫下完美句點。

傳播暨國際事務處表示，屏東一整年精彩活動不間斷，接下來迎來屏東春天音樂饗宴，率先打頭陣的是獨立音樂盛事台灣祭4月3日至4月5日墾丁大灣遊憩區登場，4月11日至13日屏東三大日音樂節於屏東體育館草地熱力開唱，歡迎大家來屏東嗨音樂。