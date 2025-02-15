屏東六堆祈福尖炮城熱鬧登場 160隊比賽各種創意隊名

屏東六堆祈福尖炮城今15日起一連兩天，在內埔鄉六堆紀念公園登場，今年有160隊伍報名雲霄尖炮城，各隊隊名超有創意，諧音梗，也有隊名很無厘頭，今年首創棒球尖炮城，縣長周春米邀請大家，體驗好吃又好玩的客家傳統文化。

團體雲霄尖炮城有160隊伍參賽，從高雄來的李先生跟畢業十多年大學同學們一起組隊來參加，隊名還取得超無厘頭，「你怎麼連話多梭布丁賭」隊，李先生下午還獲得個人賽的冠軍。

縣長周春米說，近年來屏東客家活動越來越豐富與精采，不僅成立客家大店長、舉辦客家音樂節及屏東燈節客家燈區等活動，皆受到鄉親矚目與喜愛，今年的六堆祈福尖炮城也追隨聯合國SDGs指標，使用棒球來進行攻炮城，她說，三月初即將迎來六堆運動會60周年，歡迎鄉親好友來到屏東，一起感受客家魅力。

客家事務處表示，屏東六堆祈福活動通常於元宵節前後辦理，祈求著新一年平安順利，此次在會場內搭福廠，由逾千名六堆小學生創作祈福牆，布置裝置藝術光環境，恭請在地伯公進駐會場坐鎮，並準備2千份客家紅粄，供民眾祈福與食福，祈求新的一年福氣滿盈。

客務處表示，今年六堆祈福尖炮城有棒球尖炮城、親子同樂水球尖炮城、傳統雲霄團體尖炮城及勇士尖炮城、盤花競賽與體驗、客家年節博弈遊戲等各項賽事，總獎金達40萬元，吸引民眾報名。