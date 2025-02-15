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澎湖農會改選平順落幕 各組皆同額競選

中央社／ 澎湖縣15日電

澎湖縣農會第20屆選任人員選舉，今天舉行投票，由於各農事小組都是同額競選，選情單純，投票率只有1成74，順利選出農事小組長和會員代表。

澎湖縣政府農漁局長陳高樑與農牧科長高吟秋等人，在在農會總幹事陳邦碩陪同下，到各投開票巡視投票情形，並慰勉選務人員辛勞。

今天在全縣42個投開票舉行投票，選舉人數只有1539人，由於各組都是同額競選，其中會員代表原本應選41人，但登記僅有40人還不足1人，選舉過程平和，順利選出40名農事小組長和40席會員代表。

澎湖農會表示，農事小組長與會員代表選舉順利選出，25日召開首次會員代表大會，屆時將選出理監事，3月間召開理、監事會議，選舉理事長、常務監事與聘任總幹事。

投票率 澎湖縣

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