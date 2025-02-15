拉阿魯哇族聖貝祭登場 高市桃源蓮池潭展現原民文化魅力
為了讓更多人瞭解原民鄉鎮特色，高市桃源區公所今天在蓮池潭舉辦「拉阿魯哇族聖貝祭」開幕活動，介紹即將登場的拉阿魯哇族聖貝祭，現場並推廣桃源區的高山農特產品，也吸引許多民眾關注，共同見證桃源區豐富的文化與農業特色。
高雄市桃源區長杜司偉表示，聖貝祭（Miatungusu）將於3月1日與3月2日在高雄市桃源區桃源高中里美蘭部落及桃源里四社部落隆重舉行，這是拉阿魯哇族最神聖的歲時祭儀，承載著族人的信仰與歷史傳承。根據族人傳說，聖貝象徵勇猛、狩獵、健康、平安與豐收，族人透過祭典向祖靈祈求族群的繁榮與庇佑。此外他也預告，布農族文化祭儀將於5月至6月舉辦，族人每年會圍成圓圈吟唱「祈禱小米豐收歌（Pasibutbut）」，這首獨特的八部合音聞名國際，被譽為世界級珍貴音樂文化資產。文化祭儀中也將呈現狩獵祭、祈雨祭、射耳祭等傳統儀式，展現布農族對自然的尊敬與文化傳承。
活動現場同步推廣桃源區特色農產，包括金煌芒果、青梅、紅肉李、愛玉、咖啡與原生山茶等優質高山農產品。桃源區獨特的地理環境與氣候條件，孕育出風味獨特的農特產品，現場亦安排農特產品展示與試吃，讓與會者親身體驗桃源區的自然滋味。
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