高市基層農會選舉 後續要選理事長與總幹事

114年高雄市各基層農會農事小組長、副組長及會員代表改選今天投票，開票作業圓滿落幕。後續待選出理事長與常務監事並完成聘任總幹事，基層農會整個屆次改選才算完成。

在全市各農會農事小組開票結果出爐後，各農會將於24日至27日陸續召開會員代表大會選出新屆次理、監事，並於3月7日前召開理、監事會，選出理事長與常務監事並完成聘任總幹事，屆時基層農會整個屆次改選才算完成。

投票在下午1時結束後隨即開票。這次選舉投開票所設置384處，26間基層農會共選出會員代表984人、農事小組長384人。

高雄市農業局表示，這次基層農會農事小組選舉，以內門區農會會員代表競爭最激烈，有65人競逐45個農會會員代表席次。總幹事部分由農會秘書高菊蓮及退休警察鄭博文登記參選。

另有16家農會會員代表同額競選，選情單純。分別為高雄地區農會、鳳山區農會、林園區農會、大樹區農會、大社區農會、鳥松區農會、橋頭區農會、燕巢區農會、田寮區農會、湖內區農會、茄萣區農會、彌陀區農會、永安區農會、旗山區農會、甲仙地區農會、杉林區農會。

農業局農民組織科表示，這次農會選舉動員768名公所、學校、戶政、地政人員擔任各投開票所指導員、監票員，及384名警員維持各投開票所安全秩序。感謝各單位協助人員，另也感謝檢、警、調、政風系統充分合作，全力查察共同杜絕金錢、暴力介入，使選務工作順利進行。