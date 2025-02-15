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金門農會改選牽動人事變動 蔡水游與許玉昭職務將互換

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣農會今天進行會員代表及正副小組長選舉，現任農會理事長許玉昭、常務監事蔡水游（左二）、總幹事文水成等多人，分別前往各投開票所巡視。記者蔡家蓁／攝影
金門縣農會今天進行會員代表及正副小組長選舉，現任農會理事長許玉昭、常務監事蔡水游（左二）、總幹事文水成等多人，分別前往各投開票所巡視。記者蔡家蓁／攝影

金門縣農會第14屆選任人員選舉今天上午舉行，全縣五鄉鎮共設置34個投開票所，選出39名會員代表與43名正、副農事小組長，投票率約23%，接下來將於2月27日召開會員代表大會，選出理事與監事，並於3月6日召開理監事會議，推選新一任理事長與常務監事，負責未來4年農會的運作與發展方向。

今天上午包括現任農會理事長許玉昭、常務監事蔡水游、總幹事文水成與金門縣政府產業發展處代表等多人，分別前往各投開票所巡視，確保選務順利進行。據了解，本屆投票率約23%，與歷屆相當，顯示農民對農會選舉的穩定參與度。選舉結果於下午1時許揭曉，39名會員代表及43名正、副農事小組長順利當選。

會員代表各鄉鎮當選名單如下：

（一）金城鎮：東門里許乃耀、南門里林文彬、西門里許昆陣、北門里陳天成、古城里倪振贊、賢庵里許燕成、珠沙里戴德強、金水里陳秀音。

（二）金湖鎮：瓊林里蔡水游、蔡聰謀、正義里陳國強、蓮庵里呂水平、溪湖里呂金獅、新湖里陳天助、山外里謝鴻儒、料羅里謝鴻志。

（三）金沙鎮：汶沙里王勇培、林金鳳、蕭允禎；光前里黃榮國、何斗里陳鈞民、浦山里何肅智、西園里許來明、官嶼里王鈺筑、三山里王惠華、大洋里吳宗派。

（四）金寧鄉：古寧村李朝金、湖埔村楊朝基、榜林村許玉昭、許維琛，安美村楊誠玉、薛成吉，后盤村蔡清淼，盤山村翁水河。

（五）烈嶼鄉：林湖村林長用，黃埔村洪鋒明，西口村林益，上林村洪振華、上岐村洪馬勸。

正副小組長當選人名單：

（一）金城鎮：東門里周錫堯，南門里許心富，西門里蔡秋旺，北門里李美蘭，古城里董建華、邵國森，賢庵里盧承國，珠沙里吳伯達，金水里李坤成、洪木櫸。

（二）金湖鎮：瓊林里蔡廷採、蔡欽水，正義里李金華、黃允慶，蓮庵里張麗琴，溪湖里陳瓊珍，新湖里謝秀衣，山外里陳回，料羅里黃能發、李梨月。

（三）金沙鎮：汶沙里李彩鳳，光前里黃榮第，何斗里張亞風，浦山里陳財寶，西園里許振慶，官嶼里黃玉梨，三山里林清河，大洋里吳金商。

（四）金寧鄉：古寧村李開陣，湖埔村楊天在，榜林村許李秀寬，安美村莊友央，后盤村王英強，盤山村董秀真。

（五）烈嶼鄉：林湖村林根陣、林萬塔，黃埔村洪有利、方清喜，西口村杜順意、蔡天賞，上林村洪天教、林陸昆，上岐村洪財利。

外傳此次農會領導層變動中，現任常務監事、縣議員蔡水游有望接任理事長，而現任理事長許玉昭可能轉任常務監事，至於總幹事一職則由文水成續任。

金門縣農會今天進行會員代表及正副小組長選舉，現任農會理事長許玉昭（左一）、常務監事蔡水游（左二）、總幹事文水成與金門縣政府產業發展處代表等多人，分別前往各投開票所巡視，確保選務順利進行。記者蔡家蓁／攝影
金門縣農會今天進行會員代表及正副小組長選舉，現任農會理事長許玉昭（左一）、常務監事蔡水游（左二）、總幹事文水成與金門縣政府產業發展處代表等多人，分別前往各投開票所巡視，確保選務順利進行。記者蔡家蓁／攝影
金門縣農會今天進行會員代表及正副小組長選舉，現任農會理事長許玉昭（右二）、常務監事蔡水游（左三）、總幹事文水成（左一）等多人，分別前往各投開票所巡視。記者蔡家蓁／攝影
金門縣農會今天進行會員代表及正副小組長選舉，現任農會理事長許玉昭（右二）、常務監事蔡水游（左三）、總幹事文水成（左一）等多人，分別前往各投開票所巡視。記者蔡家蓁／攝影

北門 投票率

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