快訊

新光三越氣爆 凌濤點名綠營3人爽玩「他飛帛琉度假、她到場笑呵呵」

好消息！新光三越氣爆1工人轉出加護 澳門女童現況曝光

高雄捷運「氣壓不足」故障停駛 民怨：三天兩頭出狀況

聯合報／ 記者宋原彰徐白櫻／高雄即時報導
高捷橘線列車故障，鳳山西站至大寮站採月台單線雙向行駛，班距20分鐘，列車遭拖回機廠檢修，旅客被請下車擠爆月台，狀況耗時近3小時才排除。圖／高捷公司提供
高捷橘線列車故障，鳳山西站至大寮站採月台單線雙向行駛，班距20分鐘，列車遭拖回機廠檢修，旅客被請下車擠爆月台，狀況耗時近3小時才排除。圖／高捷公司提供

高雄捷運運量創新高，卻頻頻出包，紅線去年曾因列車電力異常，世運站以北10站營運中斷近11小時。今早橘線列車又故障，鳳山西站至大寮站採月台單線雙向行駛，列車遭拖回機廠檢修，旅客被請下車擠爆月台，狀況耗時近3小時才排除。市民批評，高捷三天兩頭列車出狀況，妥善率待加強。

高雄近期因高雄車站天棚廣場開放，和以吉伊卡哇為主題的冬日遊樂園吸引人氣，加上過年返鄉人潮，初一至初三單日運量均突破9萬人次，去年每日平均運量達17.4萬人次，前年起總體旅運量已超過1億人次，超過2021年疫情時的7422萬人次，捷運局分析TPASS政策、輕軌成圓和演唱會觀光經濟是運量復甦的3大原因。

然而，高捷去年11月發生通車16年最大故障，紅線南岡山站至岡山車站下行路段因供電第3軌脫落，造成8輛列車集電靴損壞，遊客全遭請下車改搭接駁車，世運站至岡山車站共10站全數停駛11個小時，影響逾4500名旅客；捷運橘線上月也發生列車早上7時許在大寮站與鳳山站之間故障，緊急調度後，全線局部運轉，影響不少通勤族。

高雄捷運一輛列車今日早上10點56分行經橘線O11鳳山西站上行月台時發出故障訊息，高捷當即判斷不宜再載客，11點5分清車並變更運轉模式，鳳山西站至OT1大寮站採下行月台單線雙向行駛，班距20分鐘，O1哈瑪星站至鳳西站採局部運轉，班距10分鐘，紅線全線則正常營運，鳳山西站月台一度聚集大量等候人潮。

一名乘客說，當下聽到列車廣播很不知所措，下車後在月台等待，每個月台門都排滿等人潮，不過非上班通勤時段，等待時間仍可接受；也有民眾在網路發文稱「高捷三天兩頭出狀況，妥善率有待加強！」也有人認為是列車故障而非交通事故，且高捷快速啟動應變措施，站內LED跑馬燈和警衛、站務人員都協助引導人流，現場抱怨聲音不多。

市議員鄭孟洳表示，去年已多次要求高捷公司針對突發狀況制定完善SOP，今年初已發生2件橘線列車故障，造成乘客不便，系統維護與應變機制上仍有不足處，高捷公司徹底檢討故障原因，向市民說明清楚並確保未來類似事件不再發生。

高捷表示，初步判斷故障原因是列車氣壓不足，車內安全機制作動下會強制鎖定煞車，不讓列車移動，維修人員在清車後進行車下檢修，確認無其他疑慮，再解除強制煞車，故障列車在下午1點38分以6車連結方式拖回機廠檢修，全線在1點52分排除全部狀況、恢復班距，月台等候人潮也隨之順利消化，「今日事件，造成旅客不便深感抱歉，故障列車將於回廠後進行徹底檢修，以確認故障原因」。

高捷 高雄捷運

延伸閱讀

高雄捷運列車故障「緊急清車不載客」 全線班距受影響

台鐵車站驚見「女子煎鍋貼」邊吃邊罵站務員 下場曝光

高雄21日停水55小時惹民怨 鳳山、楠梓可提早復水

NCC「750元之亂」爆民怨 沈伯洋點關鍵：曝協調2解方

相關新聞

高雄基層農會選舉落幕 內門區65人搶45個會員代表席次

114年高雄市各基層農會農事小組長、副組長及會員代表改選於今日舉行投票，下午1時完成投票，隨即辦理開票程序。本次投票所設...

金門農會改選牽動人事變動 蔡水游與許玉昭職務將互換

金門縣農會第14屆選任人員選舉今天上午舉行，全縣五鄉鎮共設置34個投開票所，選出39名會員代表與43名正、副農事小組長，...

高雄捷運「氣壓不足」故障停駛 民怨：三天兩頭出狀況

高雄捷運運量創新高，卻頻頻出包，紅線去年曾因列車電力異常，世運站以北10站營運中斷近11小時。今早橘線列車又故障，鳳山西...

推動山林教育 前泰武國小轉型為山林教育服務中心

屏東縣泰武國小在88風災後遷居山下，15年後舊泰武國小化身山林教育服務中心，今啟用，時任泰武國小校長現任立委伍麗華感動說...

金門工策會啟動AI人才培育 首梯70位業界人士搶先報名

為響應行政院「台灣AI行動計畫」，並推動金門地區產業發展與跨域人才培育，金門縣工策會聯手金門大學生物科技暨健康產業研究中...

高雄骨科名醫吳明峯心肌梗塞猝逝 子回憶：父親是真實世界的鋼鐵人

高雄骨科名醫吳明峯流感併發心肌梗塞猝逝，享壽62歲，突如其來的噩耗震驚醫界，惋惜不捨，不過吳家人反而內心平靜、甚至替吳明...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。