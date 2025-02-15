高雄捷運「氣壓不足」故障停駛 民怨：三天兩頭出狀況

高雄捷運運量創新高，卻頻頻出包，紅線去年曾因列車電力異常，世運站以北10站營運中斷近11小時。今早橘線列車又故障，鳳山西站至大寮站採月台單線雙向行駛，列車遭拖回機廠檢修，旅客被請下車擠爆月台，狀況耗時近3小時才排除。市民批評，高捷三天兩頭列車出狀況，妥善率待加強。

高雄近期因高雄車站天棚廣場開放，和以吉伊卡哇為主題的冬日遊樂園吸引人氣，加上過年返鄉人潮，初一至初三單日運量均突破9萬人次，去年每日平均運量達17.4萬人次，前年起總體旅運量已超過1億人次，超過2021年疫情時的7422萬人次，捷運局分析TPASS政策、輕軌成圓和演唱會觀光經濟是運量復甦的3大原因。

然而，高捷去年11月發生通車16年最大故障，紅線南岡山站至岡山車站下行路段因供電第3軌脫落，造成8輛列車集電靴損壞，遊客全遭請下車改搭接駁車，世運站至岡山車站共10站全數停駛11個小時，影響逾4500名旅客；捷運橘線上月也發生列車早上7時許在大寮站與鳳山站之間故障，緊急調度後，全線局部運轉，影響不少通勤族。

高雄捷運一輛列車今日早上10點56分行經橘線O11鳳山西站上行月台時發出故障訊息，高捷當即判斷不宜再載客，11點5分清車並變更運轉模式，鳳山西站至OT1大寮站採下行月台單線雙向行駛，班距20分鐘，O1哈瑪星站至鳳西站採局部運轉，班距10分鐘，紅線全線則正常營運，鳳山西站月台一度聚集大量等候人潮。

一名乘客說，當下聽到列車廣播很不知所措，下車後在月台等待，每個月台門都排滿等人潮，不過非上班通勤時段，等待時間仍可接受；也有民眾在網路發文稱「高捷三天兩頭出狀況，妥善率有待加強！」也有人認為是列車故障而非交通事故，且高捷快速啟動應變措施，站內LED跑馬燈和警衛、站務人員都協助引導人流，現場抱怨聲音不多。

市議員鄭孟洳表示，去年已多次要求高捷公司針對突發狀況制定完善SOP，今年初已發生2件橘線列車故障，造成乘客不便，系統維護與應變機制上仍有不足處，高捷公司徹底檢討故障原因，向市民說明清楚並確保未來類似事件不再發生。

高捷表示，初步判斷故障原因是列車氣壓不足，車內安全機制作動下會強制鎖定煞車，不讓列車移動，維修人員在清車後進行車下檢修，確認無其他疑慮，再解除強制煞車，故障列車在下午1點38分以6車連結方式拖回機廠檢修，全線在1點52分排除全部狀況、恢復班距，月台等候人潮也隨之順利消化，「今日事件，造成旅客不便深感抱歉，故障列車將於回廠後進行徹底檢修，以確認故障原因」。