高雄基層農會選舉落幕 內門區65人搶45個會員代表席次

114年高雄市各基層農會農事小組長、副組長及會員代表改選於今日舉行投票，下午1時完成投票，隨即辦理開票程序。本次投票所設置384處，26間基層農會共選出會員代表984人、農事小組長384人。其中內門區農會會員代表競爭最為烈，共65位候選人競逐45個農會會員代表席次，農業局表示整體開票作業順利，圓滿落幕。

高市農業局表示，本次基層農會農事小組選舉，以內門區農會會員代表競爭最為激烈，65位候選人競逐45個農會會員代表席次，總幹事由農會秘書高菊蓮及退休警察鄭博文登記參選 。另有16家農會會員代表同額競選，選情單純，分別為高雄地區、鳳山、林園、大樹、大社、鳥松、橋頭、燕巢、田寮、湖內、茄萣、彌陀、永安、旗山、甲仙地、杉林區農會。