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高雄基層農會選舉落幕 內門區65人搶45個會員代表席次

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
114年高雄市各基層農會農事小組長、副組長及會員代表改選於今日舉行投票，下午1時完成投票，隨即辦理開票程序。圖／高雄市農業局提供
114年高雄市各基層農會農事小組長、副組長及會員代表改選於今日舉行投票，下午1時完成投票，隨即辦理開票程序。圖／高雄市農業局提供

114年高雄市各基層農會農事小組長、副組長及會員代表改選於今日舉行投票，下午1時完成投票，隨即辦理開票程序。本次投票所設置384處，26間基層農會共選出會員代表984人、農事小組長384人。其中內門區農會會員代表競爭最為烈，共65位候選人競逐45個農會會員代表席次，農業局表示整體開票作業順利，圓滿落幕。

高市農業局表示，本次基層農會農事小組選舉，以內門區農會會員代表競爭最為激烈，65位候選人競逐45個農會會員代表席次，總幹事由農會秘書高菊蓮及退休警察鄭博文登記參選 。另有16家農會會員代表同額競選，選情單純，分別為高雄地區、鳳山、林園、大樹、大社、鳥松、橋頭、燕巢、田寮、湖內、茄萣、彌陀、永安、旗山、甲仙地、杉林區農會。

本次農會選舉共動員768位公所、學校、戶政、地政人員擔任各投開票所指導員、監票員，及384位警員維持各投開票所安全秩序。農業局表示今日開票結果出爐後，各農會將於2月24日至27日召開會員代表大會選出新屆次理、監事，3月7日前召開理、監事會，選出理事長與常務監事並完成聘任總幹事，屆時基層農會改選才算完成。

114年高雄市各基層農會農事小組長、副組長及會員代表改選於今日舉行投票，下午1時完成投票，隨即辦理開票程序。圖／高雄市農業局提供
114年高雄市各基層農會農事小組長、副組長及會員代表改選於今日舉行投票，下午1時完成投票，隨即辦理開票程序。圖／高雄市農業局提供

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