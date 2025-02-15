推動山林教育 前泰武國小轉型為山林教育服務中心

屏東縣泰武國小在88風災後遷居山下，15年後舊泰武國小化身山林教育服務中心，今啟用，時任泰武國小校長現任立委伍麗華感動說，這裡可以遠眺北大武、南大武山，結合原民傳統山林智慧，推動山林教育。縣長周春米說，成為國內外登山健行者進入北大武山的基地。

北大武山海拔3092公尺，是五嶽之一，也是排灣族、魯凱族聖山；舊泰武國小荒廢15年轉身成為山林教育服務中心，整修經費約5千萬。縣府原民處委由樂山樂水公司運營，該公司執行長賴孟傳是88風災霧台鄉佳暮四英雄之一，擔任義消。

今啟用典禮，原民會主委曾智勇說，這是第一間原民學校經整理後打造為山林教育中心，原住民有很多山林智慧，期盼山林教育中心，讓更多人了解原住民山林知識。

立委伍麗華15年前初任校長就是在泰武國小，遇到八八風災，伍麗華形容，她在泰武國小6年，前面兩年都在流浪。伍麗華說，台灣地形獨特，面積是日本十分之一，但三千公尺以上高山卻是日本十倍，對於台灣來說，推動山林教育是很重要、且必須的一件事情，特別是原住民族山林智慧知識，如何幫助這塊土地，希望舊泰武國小能成為國際登山基地。

伍麗華說，泰武國小從2003年起至今，帶著每屆畢業生登北大武山，從不間斷，雖然經歷八八風災遷校也未間斷；舊泰武國小以山林教育服務姿態重新見面，讓人很振奮，傳統山林智慧結合山林服務中心，帶動全台各地登山教育中心如雨後春筍般長出來。舊泰武國小可以看到南北大武山，全國找不到這樣地方。

伍麗華、縣長周春米現場體驗高空繩索滑降，周春米說，一開始很緊張，但是很安全、有趣。山林教育中心，讓大家親近山林，也守護山林，結合各個年齡層，成為很棒的傳承中心。

賴孟傳說，繩索滑降，讓孩子、大人們，可以克服恐懼感，跳出去那一瞬間，突破心理障礙。「山林教育知識技能從小扎根」，賴孟傳說，規畫戶外安全教育探索、登山安全訓練、山林教育研討等課程，同時規畫BLS初級救護證照、丙級樹攀及丙級溯溪證照課程，培養山野活動基本技能、提升山域知識與能力、增強山難預防觀念，訓練自救及救人的技術。