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金門工策會啟動AI人才培育 首梯70位業界人士搶先報名

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣議員蔡其雍在開訓致詞時表示，AI技術的迅速發展促使各產業尋求創新應用，政府推動的「AI應用規劃師」證照，有助於人才培育與產業升級。記者蔡家蓁／攝影
金門縣議員蔡其雍在開訓致詞時表示，AI技術的迅速發展促使各產業尋求創新應用，政府推動的「AI應用規劃師」證照，有助於人才培育與產業升級。記者蔡家蓁／攝影

為響應行政院「台灣AI行動計畫」，並推動金門地區產業發展與跨域人才培育，金門縣工策會聯手金門大學生物科技暨健康產業研究中心，規劃4梯次「產業AI應用人才培育研習課程」，首梯今天上午正式開課，吸引近70位業界人士參與，此舉不僅有助於提升金門的AI技術能力，也為未來產業轉型與創新奠定基礎。

金門縣工策會表示，人工智慧（AI）技術自1950年代發展以來，已廣泛應用於各領域，並成為企業提升效率與競爭力的重要工具。隨著自動化時代來臨，如何運用AI技術輔助工作，成為現代職場人士必備的技能。此次研習營的目標是協助學員掌握AI應用工具，提升數位競爭力，並在工作與職涯發展中發揮優勢。

此外，經濟部產業發展署於今年新增「初級AI應用規劃師」能力鑑定考試，以滿足產業界對AI專業人才的需求；工策會特別舉辦「初級AI應用規劃師考證輔導考前研習營」，幫助學員累積實務經驗，為考試做好準備，並進一步協助金門地區中小企業提升數位轉型能力。

金門縣議員蔡其雍在開訓致詞時表示，他與立法委員洪申翰去年成功爭取在金門設立「淨零碳規劃管理師」考場，提升當地學員報考的便利性，減少往返台灣本島的交通與住宿成本。今年，工策會再度促成「AI應用規劃師」能力鑑定考試於金門舉辦，並配合研習營活動，進一步服務在地人才。

蔡其雍指出，AI技術的迅速發展促使各產業尋求創新應用，政府推動的「AI應用規劃師」證照，有助於人才培育與產業升級。他期待透過此次培訓，幫助學員掌握AI應用能力，並將所學技術導入職場，提升企業競爭力。

金門長期以觀光與傳統製造業為經濟支柱，但在數位化浪潮下，產業升級已成必然趨勢；工策會副總幹事陳長信表示，數據與AI技術的應用能夠幫助地方企業優化營運流程、提升生產效率，甚至開發智慧觀光、智慧漁業等新興產業模式。此次研習營除了為學員提供AI基礎訓練，也希望建立地方創新產業鏈，吸引更多企業投入數位轉型。

金門縣工策會聯手金門大學生物科技暨健康產業研究中心，規劃4梯次「產業AI應用人才培育研習課程」，首梯次於今天上午正式開課，吸引近70位業界人士參與。記者蔡家蓁／攝影
金門縣工策會聯手金門大學生物科技暨健康產業研究中心，規劃4梯次「產業AI應用人才培育研習課程」，首梯次於今天上午正式開課，吸引近70位業界人士參與。記者蔡家蓁／攝影

競爭力 金門

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