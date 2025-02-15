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高雄骨科名醫吳明峯心肌梗塞猝逝 子回憶：父親是真實世界的鋼鐵人

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄骨科名醫吳明峯。記者郭韋綺／翻攝
高雄骨科名醫吳明峯。記者郭韋綺／翻攝

高雄骨科名醫吳明峯流感併發心肌梗塞猝逝，享壽62歲，突如其來的噩耗震驚醫界，惋惜不捨，不過吳家人反而內心平靜、甚至替吳明峯開心，大兒子吳俊霆說，他的父親是真實世界的鋼鐵人，數十年來高強度工作，把專業奉獻給病人，無奈身體已來到人類極限，終於可以休息了，父親走的沒有太多痛苦、也沒有遺憾，最後蓋新分院遺志，他會接手幫父親完成。

吳俊霆回憶，父親在很小的時候說過，「人生就是求一個滿足！」父親終其一生，過著超乎常人的一生，做什麼事情都是全力以赴，只要在他眼前看到，需要幫忙的都會盡力協助。

「病人有可能大老遠來，不好意思給人家白跑！」這就是他不限號的初心，每日看診200位，其實已是他減半後的數字，以前「正常」是400、500號，後來中正的醫師也都成熟茁壯，幫父親分憂解勞。

吳俊霆說，父親原則是絕不多收自費，健保可以用最低的、絕不多申報，「不可以給病人多收一毛錢！」看診親切、耐心、溫暖、專業，就是他行醫30幾年日復一日的堅持。

吳明峯育有2子1女，醫生工作忙碌，但再忙仍然給予家人、朋友，最大的關愛與陪伴。吳俊霆說，父親常帶著全家四處旅遊，欣賞台灣的山水，父親是登山健將、又是音樂狂、熱愛佛法，窮盡一生把他所知的美好帶給孩子。原本約好9日全家一起吃飯，沒想到父親8日突然倒下，讓大家措手不及。

吳俊霆說，父親覺得錢夠用就好，以他行醫收入夠家人過日子，但他什麼都想給病人最優質的，到處兼診學習骨科專科醫院，自己構思出中正脊椎骨科醫院，對醫療充滿理想抱負。

這幾年父親奔波籌建新醫院，對醫院又有新的想法，希望病人從根本健康，規畫打造再生醫療與高階健檢新分院，已在左營籌備開幕，預計今年暑假營運，這是最後遺志，一定幫他完成。

吳俊霆表示，感謝各方的關切，實際什麼造成父親倒下已不重要，他就是把生命幻化為愛在布施，近年已使用再生醫療盡力續命，仍不敵他燃燒的速度，所有器官都被使用的淋漓盡致，並非單一原因，他是最懂的照顧自己的人、加上菩薩保佑，才能奉獻到這個歲數。

「讓他休息了」，吳俊霆說，家人都是這樣告訴每個來弔唁親友，父親病情惡化後，因為不想看父親痛苦，也不想放浪費醫療資源，決定拔管讓他順順地走，父親很安詳也沒有遺憾，目前家人討論舉辦簡單追思告別會，日期訂在2月22日早上9時，希望陪父親走最後一段路。

健保 心肌梗塞 醫師

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