屏東志工看這裡！交通住宿、菸廠特展購票享折扣

屏東縣政府今年度推出最新志工優惠措施，規畫志工限定版回饋優惠，縣府各局處邀集店家合作，包括東港、新園5家航運公司來回船票8到9折、23家民宿入住折扣或贈禮，與停車金100元、縣內5家衛生所、醫院免掛號費、屏菸10號倉庫特展優惠及演藝廳藝術館購票75折等多元方案。

屏東縣府社會處指出，屏東擁有多元人文特色與自然資源，造就志工服務內容與場域多元性。今年各服務領域志工已突破5萬人，有5萬567名志工和954隊志工隊伍，每14人就有一人是志工。

社會處表示，感謝志工服務奉獻與鼓勵志工夥伴取得志願服務紀錄冊，使服務可以記錄、更加有保障。今年度祭出感恩優惠組，凡志工持志願服務紀錄冊或榮譽卡即可享有志工限定專屬福利，優惠使用場域包括日常百貨、餐飲食品業、休閒觀光、旅宿飯店、門診掛號、藝文活動等101項方案，合作店家與優惠內容已上架「屏東縣政府社會處網站」、「屏東縣志願服務推廣中心網站」，歡迎志工上網站查詢使用。

社會處表示，歡迎企業、青少年、家庭、退休與高齡銀髮族、專業技能職業者一同加入本縣志願服務行列，不分年齡LOVE樂服務。