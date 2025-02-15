高雄無號誌路口 民代籲設綠底斑馬線

近年各縣市為增加路口行穿線辨識性、保障用路人安全，陸續增設綠底枕木紋行人斑馬線，高市在醫院與學校周邊已設置83處，但以全市逾400所學校、醫院計算，比率僅2成，民代認為綠底斑馬線能有效減少事故，籲全市無號誌路口都應全面廣設。

綠底斑馬線近年蔚為風潮，不過高市交通局指內政部國土管理署先前在相關座談會議提及綠色鋪面會弱化色彩對比度，增加色盲者辨識困難，仍需慎選運用場域，因此高市先於學校或醫院鄰近路口設置，至於無號誌化路口則會持續增繪斑馬線， 調整號誌、加強路口照明，保障行人安全。

據高市交通局畫設斑馬線原則，枕木紋斑馬線為長2至8公尺，寬40公分的白色實線，綠色鋪面則能凸顯斑馬線存在、警告車輛駕駛。

市議員張博洋建議，高雄許多無號誌路口應全面鋪設綠底斑馬線，並增加路口夜間照明，提醒駕駛放慢車速，確保行人安全。

目前其他縣市除綠底斑馬線，也發展出各式斑馬線，桃園市自創交錯式綠底斑馬線，防止走在斑馬線的民眾為閃躲對向行人而越出斑馬線，台北則設近百處彩色標記斑馬線，斑馬線兩側畫上有色格紋，提醒駕駛減速。

交通局表示，高雄近兩年僅在學校、醫院周邊設置綠底斑馬線，有行人專用時相及坡道、彎道、夜間照明不清楚的路口則不設，主要車輛在斜坡及彎道有操作上的疑慮，不宜大面積畫設標線。