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澎湖迎新春慶元宵 外垵船燈齊亮宛如不夜城

中央社／ 澎湖縣14日電

因雨順延的「金蛇迎新春好運年年增」慶讚元宵點燈祈福活動，今晚在澎湖外垵温王宮登場，200多艘漁船點亮燈船，吸引滿場民眾同慶，比過年還熱鬧。

晚間由澎湖縣陳光復、議長陳毓仁與西嶼鄉長李添進等共同點燈祈福、走平安橋、擲吉後登場，移工也製作各種神獸裝置遶境踩街，最引人注目。

還有舞龍舞獅、國樂演奏、舞蹈及直排輪表演，氣氛熱烈，最特別的是，外垵漁港200多艘大小漁船暫停出海，所有漁船點亮船燈，燈火輝映海面，將整個漁港點綴如同不夜城，慶讚元宵佳節。

陳光復表示，元宵節是重要傳統節日，而「乞龜」文化更是澎湖元宵百年來代表性活動之一，澎湖元宵「西乞龜」享譽盛名，與「北天燈、南蜂炮、東寒單」並列為台灣四大元宵慶典，展現澎湖豐厚的文化底蘊與傳承精神。

元宵節 澎湖縣 陳光復

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