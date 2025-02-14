快訊

放羊孩子被看破？美元創2個月新低 川普關稅讓市場閃現1現象

獨／「影后」薛仕凌背叛謝盈萱明顯影射？ 于小惠首度回應了

金門0214事件滿1年 中國海警船侵擾水域

中央社／ 金門縣14日電

4艘中國海警船今天下午侵擾金門水域，海巡部署4艘巡防艇驅離；海巡署表示，自去年「0214金門事件」至今滿1年，期間中國海警船對金門海域進行灰色地帶侵擾共57次。

海洋委員會海巡署金馬澎分署發布新聞稿表示，今天下午2時許偵獲4艘中國海警船同時出現在金門南方海域，調度線上巡防艇前推至限制水域線上監控應對。

海巡署指出，下午3時5分，中國海警「14521」、「14605」、「14608」及「14602」等4艘船，自金門料羅東南及烈嶼南面2處同時航入金門水域，隨後採2艘2組編隊方式航行，海巡署預置4艘巡防艇近迫拒止海警船深入禁止水域，同時以無線電中、英文廣播，嚴正要求海警船轉向航離，全程蒐證併航驅離，中國海警船遭驅離後，於下午5時10分航出金門限制水域。

海巡署表示，這是農曆春節後中國海警船首次侵擾金門海域，且自去年「0214金門事件」至今剛好滿1年，這1年間中國不斷以海警船對金門海域進行灰色地帶侵擾共57次，長期持續性破壞區域和平穩定。

海巡署表示，面對中國不間斷威脅，海巡已有完善應對機制，將持續以機動、彈性、靈活、有效勤務部署積極應處，堅決捍衛國家主權，確保金門海域安全。

「0214金門事件」為去年2月14日下午1時許，一艘中國籍快艇載4人越界闖入金門海域並拒檢，海巡署人員追緝過程中，快艇翻覆釀2死、2生還。

中國海警船 海巡署 金門

延伸閱讀

低軌衛星設備布建金門消防 強化救災通訊韌性

中南部擴散稍差 高屏馬祖金門空氣品質亮橘燈

降雨趨緩、白天回暖 周日冷氣團南下這2天高山零星降雪

活化石三棘鱟金門全年禁捕 違者最高罰15萬

相關新聞

屏東縣政府聯合巡檢2百貨美食街 避難口阻塞限期改善

台中昨天有百貨公司發生嚴重氣爆死傷，屏東縣政府今天即展開跨局處實施百貨公司美食街安全設備及結構聯合巡檢，初步巡檢結果在公...

嚇壞了！新光三越氣爆各縣市安檢 高雄左營店也檢出缺失

台中新光三越百貨公司昨天發生氣爆造成傷亡，高雄市消防局昨天也馬上對11家百貨公司執行消防安檢，大多沒重大缺失，僅新光三越...

高市百貨巡檢首站新光三越 美食街鐵捲門妨礙逃生

高市府啟動14家百貨公司美食街公安巡檢，副市長羅達生今早帶隊至新光三越高雄三多店安檢，現場發現美食街一鐵捲門會妨礙逃生，...

新光三越氣爆引疑慮 高雄啟動百貨公司大稽查

台中新光三越百貨氣爆引發嚴重死傷，高雄市長陳其邁即刻要求相關局處針對百貨大樓相關場所，進行消防、公安及勞安聯合稽查，確保...

斑馬線更好認 高雄學校醫院外「綠底行穿線」設置83處

為增加路口行穿線辨識性、保障過路人安全，全台各縣市近年陸續增設「綠底枕木紋行人穿越道」（綠底行穿線），高雄市主要在學校和...

高捷「蜜柑站長」進軍日本 將於江之電、嵐電設櫃行銷

高雄捷運公司「蜜柑站長」行銷至日本。高捷公司董事長楊岳崑日前與日本江之電、日本嵐電簽訂三方觀光行銷暨商業合作協議，「蜜柑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。