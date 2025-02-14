屏南水利建設老舊須強化 立委徐富癸現勘爭取修繕

屏東縣多處抽水站設備老舊、海堤及離岸淺堤需強化防洪功能，民進黨立委徐富癸今天陸續前往萬丹、佳冬等鄉鎮會勘，水利署允協助進行修繕計畫，盼有效減輕地方水患。

徐富癸辦公室今天發布新聞稿表示，屏東縣內多條河川及排水系統與居民生活息息相關，部分老舊水利設施難以應付極端氣候挑戰，每逢豪雨便導致嚴重淹水問題，甚至延長農業及漁業損害期。

徐富癸強調，未來持續監督並推動完善屏東水利建設，透過中央資源挹注與地方政府協作，讓屏南地區排水系統更加完善，確保居民生命財產安全，提升整體防洪能力，讓屏東不再受淹水問題所苦。

經濟部水利署長賴建信表示，將優先處理相關修繕計畫，針對東港牛埔溪整治及親水公園的規劃、萬丹大排水規劃分2階段施作，包括設置抽水平台與建置蓄洪池，確保汛期來臨時能有效排洪、降低淹水風險。

另外，針對佳冬、車城與東港等地的抽水站設施、海堤及離岸淺堤全面檢測及強化，與地方政府密切合作，確保水利基礎建設能夠跟上氣候變遷帶來的挑戰。