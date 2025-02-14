低軌衛星設備布建金門消防 強化救災通訊韌性

為避免金門與台灣間海纜中斷或故障，影響對外通訊，數發部已在金門縣各消防據點建置3個固定式低軌衛星和1個低軌衛星移動站，強化救災通訊韌性。

內政部消防署配合數位發展部執行「應變或戰時應用新興科技強化通訊網路數位韌性計畫」，在各消防機關建置固定式及移動式低軌衛星終端設備，中央、地方災害應變中心等可透過低軌衛星通訊路由，確保對外通聯管道暢通；防救災人員也可攜帶低軌衛星設備深入災害現場，建立臨時通訊網路，進行救災通聯及災情回報。

金門縣消防局長呂英華表示，金門各消防據點已建置完成3個固定式低軌衛星和1個低軌衛星移動站，防救災人員可攜帶低軌衛星傳輸設備深入災害現場，透過WIFI AP設備分享，使用智慧型手機或是電腦進行資料及影像傳輸，即使在傳統通訊管道中斷時，災害應變中心仍能保持對外聯繫，確保救災行動不中斷。

消防局透過新聞稿表示，數發部掛牌以來已完成773個非同步衛星設備站點，確保政府指揮體系在緊急狀況下仍可藉非同步衛星維持基本且安全通訊能量，台灣低軌衛星系統布建上與OneWeb合作，OneWeb訊號已可覆蓋全台及金門、澎湖、連江等離島。

消防局表示，如金門與台灣間海纜中斷或故障，將影響對外通訊及消防救災指揮調度，低軌衛星技術可提升消防救災效率和精確度，無論是在火災監控、資源調配，還是災後評估和通信保障方面，都能起到關鍵作用。