快訊

施工未申報…新光三越氣爆釀4死 專家揭業界內幕

把握明好天氣！周日冷氣團來襲再轉冷 最凍時間點曝

低軌衛星設備布建金門消防 強化救災通訊韌性

中央社／ 金門14日電

為避免金門與台灣間海纜中斷或故障，影響對外通訊，數發部已在金門縣各消防據點建置3個固定式低軌衛星和1個低軌衛星移動站，強化救災通訊韌性。

內政部消防署配合數位發展部執行「應變或戰時應用新興科技強化通訊網路數位韌性計畫」，在各消防機關建置固定式及移動式低軌衛星終端設備，中央、地方災害應變中心等可透過低軌衛星通訊路由，確保對外通聯管道暢通；防救災人員也可攜帶低軌衛星設備深入災害現場，建立臨時通訊網路，進行救災通聯及災情回報。

金門縣消防局長呂英華表示，金門各消防據點已建置完成3個固定式低軌衛星和1個低軌衛星移動站，防救災人員可攜帶低軌衛星傳輸設備深入災害現場，透過WIFI AP設備分享，使用智慧型手機或是電腦進行資料及影像傳輸，即使在傳統通訊管道中斷時，災害應變中心仍能保持對外聯繫，確保救災行動不中斷。

消防局透過新聞稿表示，數發部掛牌以來已完成773個非同步衛星設備站點，確保政府指揮體系在緊急狀況下仍可藉非同步衛星維持基本且安全通訊能量，台灣低軌衛星系統布建上與OneWeb合作，OneWeb訊號已可覆蓋全台及金門、澎湖、連江等離島。

消防局表示，如金門與台灣間海纜中斷或故障，將影響對外通訊及消防救災指揮調度，低軌衛星技術可提升消防救災效率和精確度，無論是在火災監控、資源調配，還是災後評估和通信保障方面，都能起到關鍵作用。

網路 衛星通訊 金門

延伸閱讀

刪消防預算1億原因曝光 王鴻薇：要確保不是補助黑熊學院

中南部擴散稍差 高屏馬祖金門空氣品質亮橘燈

台中副市長鄭照新被惡意P圖 國民黨市黨部批側翼無視悲劇

廖偉翔直播氣爆示警遭圍剿 義消還原真相：勿再以訛傳訛

相關新聞

屏東縣政府聯合巡檢2百貨美食街 避難口阻塞限期改善

台中昨天有百貨公司發生嚴重氣爆死傷，屏東縣政府今天即展開跨局處實施百貨公司美食街安全設備及結構聯合巡檢，初步巡檢結果在公...

嚇壞了！新光三越氣爆各縣市安檢 高雄左營店也檢出缺失

台中新光三越百貨公司昨天發生氣爆造成傷亡，高雄市消防局昨天也馬上對11家百貨公司執行消防安檢，大多沒重大缺失，僅新光三越...

高市百貨巡檢首站新光三越 美食街鐵捲門妨礙逃生

高市府啟動14家百貨公司美食街公安巡檢，副市長羅達生今早帶隊至新光三越高雄三多店安檢，現場發現美食街一鐵捲門會妨礙逃生，...

新光三越氣爆引疑慮 高雄啟動百貨公司大稽查

台中新光三越百貨氣爆引發嚴重死傷，高雄市長陳其邁即刻要求相關局處針對百貨大樓相關場所，進行消防、公安及勞安聯合稽查，確保...

斑馬線更好認 高雄學校醫院外「綠底行穿線」設置83處

為增加路口行穿線辨識性、保障過路人安全，全台各縣市近年陸續增設「綠底枕木紋行人穿越道」（綠底行穿線），高雄市主要在學校和...

高捷「蜜柑站長」進軍日本 將於江之電、嵐電設櫃行銷

高雄捷運公司「蜜柑站長」行銷至日本。高捷公司董事長楊岳崑日前與日本江之電、日本嵐電簽訂三方觀光行銷暨商業合作協議，「蜜柑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。