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屏東志工限定專屬 交通住宿優惠、門診免掛號費

中央社／ 屏東縣14日電

屏東縣志工突破5萬人，縣府邀集廠商店家規劃志工限定版方案，有交通住宿優惠、特展購票折扣及門診免掛號費等，以回饋志工長期投入地方公共事務的協助。

縣府今天發布新聞稿表示，屏東擁有多元人文特色與自然資源，造就志工服務內容與場域多元性。目前各服務領域志工已突破5萬人，在各個角落默默發光發熱，長期投入地方公共事務、關懷弱勢群體，展現屏東的溫暖與服務人文風景。

縣府指出，今年祭出感恩優惠組，志工持志願服務紀錄冊或榮譽卡，就可享有志工限定專屬福利，優惠使用場域包括日常百貨、餐飲食品業、休閒觀光、旅宿飯店、門診掛號、藝文活動等101項方案。

如今年推出最新志工優惠措施，由各局處邀集廠商店家合作，含括東港、新園5家航運公司來回船票8至9折、23家民宿入住折扣或贈禮，以及停車金新台幣100元、屏東縣5家衛生所、醫院免掛號費、屏菸1936文化基地10號倉庫特展優惠及演藝廳藝術館購票75折等多元方案。

社會處說明，合作店家與優惠內容已上架「屏東縣政府社會處網站」、「屏東縣志願服務推廣中心網站」，可上網站查詢使用。同時，企業、青少年、家庭、退休與高齡銀髮族、專業技能職業者一同加入志願服務行列。

屏東縣政府 折扣 網站

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