屏東縣政府聯合巡檢2百貨美食街 避難口阻塞限期改善

台中昨天有百貨公司發生嚴重氣爆死傷，屏東縣政府今天即展開跨局處實施百貨公司美食街安全設備及結構聯合巡檢，初步巡檢結果在公安部分，顯示除有少數避難層出入口有阻塞外，其餘事項皆運作正常。

屏東縣政府指出，今日針對縣內太平洋百貨及環球百貨等2處場所美食街聯合巡檢，檢查項目包括建築結構、防火避難、瓦斯管線及施工安全防護等關鍵設施，發現有避難層出入口阻塞，已當場要求業者限期改善。

有鑒於台中發生百貨公司氣爆，縣長周春米指派參議曾龍陽率城鄉發展處、消防局、勞動暨青年發展處、勞動部職業安全衛生署南區職安中心、屏東縣建築師公會及欣屏天然氣股份有限公司等單位，實施聯合巡檢。

另也檢查自動警報、緊急廣播、排煙設備、室內消防栓、自動灑水設備、出口標示燈、避難方向燈、緊急照明燈等消防安全設備，檢查結果功能正常；勞檢部分未發現違法情事，瓦斯安全測試，偵測系統判斷與操作運作正常。

屏東縣政府強調，維護縣民公共安全是縣府責任，對公安的要求絕對不會放寬，對於公共場所有施工需求，一定會要求依規定嚴格把關，未來縣府各局處也將不定期的針對公共安全、消防安全進行抽查。