高市攜手連鎖超市 鮮採直送上架「玉女」、「金瑩」小番茄
高雄市農業局首度攜手連鎖超市聖德科斯，將高雄首選「喜番茄」鮮採直送上架全台113間聖德科斯門市，此次選擇「玉女」及「金瑩」2品種，並在品牌購物網同步販售。
農業局今天發布新聞稿表示，高雄小番茄主要產季為12月至隔年4月，主要產區為美濃、路竹、阿蓮及旗山等區，小番茄系列的營養價值高，富含茄紅素及豐富的維生素。
農業局說明，此次上架的「喜番茄」系列為「玉女」及「金瑩」2品種，源自高雄在地農友種苗公司鮮果品牌「阿英農園」。其中經典品種「玉女」，特性為紅色外表及香甜口感；「金瑩」外表金黃色，皮薄又多汁，清爽的甜度搭配果香。
聖德科斯生鮮商品課專案經理王子翊表示，公司成立22餘年來，秉持天然、無毒、少添加的選品原則，讓消費者吃得安心健康，近年更持續推廣「吃在地、食當季」理念，透過「小農直採」支持台灣在地小農，引進多樣化當季特色水果與農產。
王子翊說，此次與高雄市農業局合作，在全台門市導入「阿英農園」嚴選的小番茄，保證產地鮮採直送的新鮮美味，讓消費者可以安心選購。
農業局代理局長梁銘憲表示，高雄首選喜番茄在農民以最高品質的精心照護下，粒粒飽滿香甜，並有嚴格把關的產銷履歷。農民以去蒂頭採收方式鎖住番茄的新鮮，無論是單吃、入菜或是佐沙拉，都能享受到最天然的鮮甜絕佳風味。
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