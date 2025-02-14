快訊

致員工信曝光！新光三越氣爆釀傷亡 總座吳昕陽：沒有人是孤單的

高市攜手連鎖超市 鮮採直送上架「玉女」、「金瑩」小番茄

中央社／ 高雄14日電

高雄市農業局首度攜手連鎖超市聖德科斯，將高雄首選「喜番茄」鮮採直送上架全台113間聖德科斯門市，此次選擇「玉女」及「金瑩」2品種，並在品牌購物網同步販售。

農業局今天發布新聞稿表示，高雄小番茄主要產季為12月至隔年4月，主要產區為美濃、路竹、阿蓮及旗山等區，小番茄系列的營養價值高，富含茄紅素及豐富的維生素。

農業局說明，此次上架的「喜番茄」系列為「玉女」及「金瑩」2品種，源自高雄在地農友種苗公司鮮果品牌「阿英農園」。其中經典品種「玉女」，特性為紅色外表及香甜口感；「金瑩」外表金黃色，皮薄又多汁，清爽的甜度搭配果香。

聖德科斯生鮮商品課專案經理王子翊表示，公司成立22餘年來，秉持天然、無毒、少添加的選品原則，讓消費者吃得安心健康，近年更持續推廣「吃在地、食當季」理念，透過「小農直採」支持台灣在地小農，引進多樣化當季特色水果與農產。

王子翊說，此次與高雄市農業局合作，在全台門市導入「阿英農園」嚴選的小番茄，保證產地鮮採直送的新鮮美味，讓消費者可以安心選購。

農業局代理局長梁銘憲表示，高雄首選喜番茄在農民以最高品質的精心照護下，粒粒飽滿香甜，並有嚴格把關的產銷履歷。農民以去蒂頭採收方式鎖住番茄的新鮮，無論是單吃、入菜或是佐沙拉，都能享受到最天然的鮮甜絕佳風味。

消費者 農民 高雄市

延伸閱讀

高市百貨巡檢首站新光三越 美食街鐵捲門妨礙逃生

台灣燈會驚喜多 「桃園好農市集」特色產品一次購足

拜會陳其邁交流經驗 國華台灣食品：助高雄海味外銷

當番茄還很酸時該怎麼辦？職人提除了催熟外的食用小訣竅

相關新聞

嚇壞了！新光三越氣爆各縣市安檢 高雄左營店也檢出缺失

台中新光三越百貨公司昨天發生氣爆造成傷亡，高雄市消防局昨天也馬上對11家百貨公司執行消防安檢，大多沒重大缺失，僅新光三越...

高市百貨巡檢首站新光三越 美食街鐵捲門妨礙逃生

高市府啟動14家百貨公司美食街公安巡檢，副市長羅達生今早帶隊至新光三越高雄三多店安檢，現場發現美食街一鐵捲門會妨礙逃生，...

新光三越氣爆引疑慮 高雄啟動百貨公司大稽查

台中新光三越百貨氣爆引發嚴重死傷，高雄市長陳其邁即刻要求相關局處針對百貨大樓相關場所，進行消防、公安及勞安聯合稽查，確保...

斑馬線更好認 高雄學校醫院外「綠底行穿線」設置83處

為增加路口行穿線辨識性、保障過路人安全，全台各縣市近年陸續增設「綠底枕木紋行人穿越道」（綠底行穿線），高雄市主要在學校和...

高捷「蜜柑站長」進軍日本 將於江之電、嵐電設櫃行銷

高雄捷運公司「蜜柑站長」行銷至日本。高捷公司董事長楊岳崑日前與日本江之電、日本嵐電簽訂三方觀光行銷暨商業合作協議，「蜜柑...

高雄「骨科名醫」吳明峯流感心肌梗塞猝逝！ 醫界嘆醫界大老殞落

高雄骨科名醫吳明峯因流感引發心肌梗塞，宣判腦死，不幸病逝，享壽62歲。吳明峯是高雄市中正脊椎骨科醫院長，不但是王牌醫師、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。