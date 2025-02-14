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致員工信曝光！新光三越氣爆釀傷亡 總座吳昕陽：沒有人是孤單的

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嚇壞了！新光三越氣爆各縣市安檢 高雄左營店也檢出缺失

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
台中新光三越氣爆後，高雄消防局昨天也立即對百貨賣場安檢。圖／高雄市消防局提供
台中新光三越氣爆後，高雄消防局昨天也立即對百貨賣場安檢。圖／高雄市消防局提供

台中新光三越百貨公司昨天發生氣爆造成傷亡，高雄市消防局昨天也馬上對11家百貨公司執行消防安檢，大多沒重大缺失，僅新光三越左營店有施工中的櫃位堆放雜物、瓦斯開關閥鬆脫等缺失，開出行政指導通知，要求業者未申報不得裝修施工。

高雄市消防局表示，台中新光三越百貨因地上層室內裝修不慎引發氣爆，導致多人死傷，事發後，高雄市消防局第一時間便通報所轄各大隊，加強轄內百貨商場消防安全檢查，並檢視施工中場域是否已提報施工，並對11家百貨公司及賣場執行消防安檢。

今天高雄市政府並組聯合稽查小組，對百貨公司及賣場，執行消安、公安及勞安等「三安聯合稽查」。

高雄市消防局昨天安檢11家百貨商場及有美食街的賣場後，表示各家消防安全設備系統及瓦斯漏氣自動警報設備，抽測結果皆未發現有重大缺失，場域內施工者皆依規定提報消防防護計畫，但部分場所施工中的櫃位堆放雜物、瓦斯開關閥有鬆脫、開關保護套出現劣化等情形。

消防局已對有缺失的業者，開立行政指導單，要求業者盡速改善，並要業者應熟稔瓦斯管路遮斷機制及異常時應變作為，同時要求業者未申報不得裝修施工，以防範類似事件發生。

台中新光三越氣爆後，高雄消防局昨天也立即對百貨賣場安檢。圖／高雄市消防局提供
台中新光三越氣爆後，高雄消防局昨天也立即對百貨賣場安檢。圖／高雄市消防局提供
台中新光三越氣爆後，高雄市政府聯合稽查小組今天也對百貨賣場安檢。記者劉學聖／攝影
台中新光三越氣爆後，高雄市政府聯合稽查小組今天也對百貨賣場安檢。記者劉學聖／攝影
台中新光三越氣爆後，高雄市政府聯合稽查小組今天也對百貨賣場安檢。記者劉學聖／攝影
台中新光三越氣爆後，高雄市政府聯合稽查小組今天也對百貨賣場安檢。記者劉學聖／攝影

安檢 高雄市

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