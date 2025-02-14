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高市百貨巡檢首站新光三越 美食街鐵捲門妨礙逃生

中央社／ 高雄14日電
台中新光三越百貨氣爆引發嚴重死傷，高雄市府今天聯合消防、建管、工務及瓦斯公司等單位前14家百貨公司美食街公安大巡檢，主要針對美食街內的烹煮設備進行安檢抽查。聯合報記者劉學聖／攝影
台中新光三越百貨氣爆引發嚴重死傷，高雄市府今天聯合消防、建管、工務及瓦斯公司等單位前14家百貨公司美食街公安大巡檢，主要針對美食街內的烹煮設備進行安檢抽查。聯合報記者劉學聖／攝影

高市府啟動14家百貨公司美食街公安巡檢，副市長羅達生今早帶隊至新光三越高雄三多店安檢，現場發現美食街一鐵捲門會妨礙逃生，要求改善；瓦斯及煙霧偵測部分皆正常運作。

新光三越台中中港店昨天發生氣爆釀4死多傷，為確保百貨公司安全，高市消防局昨天已到轄內10家有美食街等餐飲設施百貨商場及大賣場等場域消防安全檢查。今早市府也啟動14家百貨公司美食街公安大巡檢，首站從新光三越高雄三多店開始。

羅達生帶隊消防局、工務局、消防設備廠商等至三多店美食街、餐廳等區域巡檢，過程中測試餐廳內瓦斯偵測等設備，運作皆正常。羅達生與工務局長楊欽富等人隨後在地下2樓美食街一處電梯口發現，電梯前方鐵捲門旁未設置可開啟的逃生門。

楊欽富表示，在緊急狀況時如果鐵捲門放下將影響人員逃生，根據圖面資料該處不應有此設置，業者應立即改善。業者現場回應，此為內部管理閘門長年開啟，將再確認逃生動線。

羅達生、楊欽富等人搭電梯至12樓餐廳稽查，羅達生在12樓電梯口說明，12樓電梯外的鐵捲門旁有設置隨時可開啟的逃生門，這才符合規範；地下2樓部分會要求業者改善，若有重大違規部分將依規定開罰。

羅達生在稽查後接受媒體聯訪表示，新光三越高雄三多店有部分事項須改善，包括地下2樓管理閘門設置是否失當，事後將要求業者處理；消防偵測與安全閥啟動皆正常，也呼籲百貨業者進行整修前一定要按規定申報，若違反規定將嚴罰。

美食 電梯

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