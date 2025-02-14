斑馬線更好認 高雄學校醫院外「綠底行穿線」設置83處

為增加路口行穿線辨識性、保障過路人安全，全台各縣市近年陸續增設「綠底枕木紋行人穿越道」（綠底行穿線），高雄市主要在學校和醫院周邊已設置83處，以全市超過400所學校、醫院計算，比例達2成，議員呼籲綠底行穿線能有效減少行人事故，尤其全市無號誌路口應全面廣設，也能比照外縣市設計各式行穿線。

根據高市交通局「綠底枕木紋行人穿越道線劃設原則」，枕木紋行人穿越道線為白色實線，長度2至8公尺、寬度40公分，間隔40至80公分，儘可能在最短距離銜接人行道，鋪面顏色綠色能突顯行穿線存在、警告車輛駕駛，設置地在學校、區域級以上醫院，如有實際通行要徑需求，在大門口往外延伸一個街廓內路口劃設。

目前高雄「綠底行穿線」防滑係數需達65BPN，不會設置在設有行人專用時相、坡道、彎道、夜間照明不清楚處；交通局解釋，全日行人專用時相路口因人車已完全分開時間，無需再行設置綠底行穿線，而斜坡、彎道則有車輛操作疑慮，避免大面積劃設標線。高市近2年已設置於學校、區域醫院周邊設置83處綠底行穿線。

高市議員張博洋表示，高雄市許多沒有號誌燈的行穿線路口，建議應全面鋪設綠色行穿線，並增加夜間路口照明，提醒駕駛放慢車速，以保護行人安全。

除了綠底行穿線，許多縣市也發展出各式行穿線，桃園為防止民眾走在斑馬線，為閃躲對向行人而越出斑馬線，自創「交錯式綠底行穿線」，2組分向、交錯斑馬線，以箭頭導引通行，避免面對面衝突，提升穿越路口效率；台北也設置近百處「彩色標記行穿線」，斑馬線兩側多劃黃色格紋，提醒駕駛減速並增加5至10%煞車率。