快訊

逛街遇新光三越氣爆…彰基護理師情侶檔急診魂上身 熱血搶救傷患

深耕基層或布局中央？ 陳其邁「邁盟」人馬漸浮出檯面

飛日本查大S死因？張蘭疑隔空嗆聲S媽：要準備彈藥

聽新聞
0:00 / 0:00

斑馬線更好認 高雄學校醫院外「綠底行穿線」設置83處

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
為增加路口行穿線辨識性、保障過路人安全，全台各縣市近年陸續增設「綠底枕木紋行人穿越道」（綠底行穿線），高雄市主要在學校和醫院周邊已設置83處。記者宋原彰／攝影
為增加路口行穿線辨識性、保障過路人安全，全台各縣市近年陸續增設「綠底枕木紋行人穿越道」（綠底行穿線），高雄市主要在學校和醫院周邊已設置83處。記者宋原彰／攝影

為增加路口行穿線辨識性、保障過路人安全，全台各縣市近年陸續增設「綠底枕木紋行人穿越道」（綠底行穿線），高雄市主要在學校和醫院周邊已設置83處，以全市超過400所學校、醫院計算，比例達2成，議員呼籲綠底行穿線能有效減少行人事故，尤其全市無號誌路口應全面廣設，也能比照外縣市設計各式行穿線。

根據高市交通局「綠底枕木紋行人穿越道線劃設原則」，枕木紋行人穿越道線為白色實線，長度2至8公尺、寬度40公分，間隔40至80公分，儘可能在最短距離銜接人行道，鋪面顏色綠色能突顯行穿線存在、警告車輛駕駛，設置地在學校、區域級以上醫院，如有實際通行要徑需求，在大門口往外延伸一個街廓內路口劃設。

目前高雄「綠底行穿線」防滑係數需達65BPN，不會設置在設有行人專用時相、坡道、彎道、夜間照明不清楚處；交通局解釋，全日行人專用時相路口因人車已完全分開時間，無需再行設置綠底行穿線，而斜坡、彎道則有車輛操作疑慮，避免大面積劃設標線。高市近2年已設置於學校、區域醫院周邊設置83處綠底行穿線。

高市議員張博洋表示，高雄市許多沒有號誌燈的行穿線路口，建議應全面鋪設綠色行穿線，並增加夜間路口照明，提醒駕駛放慢車速，以保護行人安全。

除了綠底行穿線，許多縣市也發展出各式行穿線，桃園為防止民眾走在斑馬線，為閃躲對向行人而越出斑馬線，自創「交錯式綠底行穿線」，2組分向、交錯斑馬線，以箭頭導引通行，避免面對面衝突，提升穿越路口效率；台北也設置近百處「彩色標記行穿線」，斑馬線兩側多劃黃色格紋，提醒駕駛減速並增加5至10%煞車率。

交通局回應，內政部國土管理署先前在綠底行穿線相關座談會議中曾表示綠色鋪面會弱化原本對比度，增加色盲者對於行穿線辨識的困難，因此宜慎選運用場域，市府會依照綠底行穿線設置SOP，以學校或醫院鄰近路口為原則，無號誌化路口則會持續增繪行穿線和調整標誌，與工務局加強檢視路口照明，保障行人安全。

為增加路口行穿線辨識性、保障過路人安全，全台各縣市近年陸續增設「綠底枕木紋行人穿越道」（綠底行穿線），高雄市主要在學校和醫院周邊已設置83處。記者宋原彰／攝影
為增加路口行穿線辨識性、保障過路人安全，全台各縣市近年陸續增設「綠底枕木紋行人穿越道」（綠底行穿線），高雄市主要在學校和醫院周邊已設置83處。記者宋原彰／攝影

綠色 行人

延伸閱讀

影／台南男斑馬線走一半燈號變了 遭機車騎士疾駛撞上

拜會陳其邁交流經驗 國華台灣食品：助高雄海味外銷

影／機車未讓行人？礁溪3人過馬路遭撞倒地 網見畫面全挺騎士：有夠衰

影／斑馬線走得好好的 台中南屯市民遭左轉車撞飛

相關新聞

高雄「骨科名醫」吳明峯流感心肌梗塞猝逝！ 醫界嘆醫界大老殞落

高雄骨科名醫吳明峯因流感引發心肌梗塞，宣判腦死，不幸病逝，享年62年。吳明峯是高雄市中正脊椎骨科醫院長，不但是王牌醫師、...

民眾餵食 高雄文化中心野鴿群聚

高雄市立文化中心、前金區交通公園等公共場域因長期有人餵食野鴿、麻雀，人行道聚集大批野鳥，突然起飛或降落嚇得路人驚聲尖叫，...

新光三越氣爆引疑慮 高雄啟動百貨公司大稽查

台中新光三越百貨氣爆引發嚴重死傷，高雄市長陳其邁即刻要求相關局處針對百貨大樓相關場所，進行消防、公安及勞安聯合稽查，確保...

斑馬線更好認 高雄學校醫院外「綠底行穿線」設置83處

為增加路口行穿線辨識性、保障過路人安全，全台各縣市近年陸續增設「綠底枕木紋行人穿越道」（綠底行穿線），高雄市主要在學校和...

高捷「蜜柑站長」進軍日本 將於江之電、嵐電設櫃行銷

高雄捷運公司「蜜柑站長」行銷至日本。高捷公司董事長楊岳崑日前與日本江之電、日本嵐電簽訂三方觀光行銷暨商業合作協議，「蜜柑...

台中新光三越氣爆震驚全台！ 高市消防局加強百貨安檢

新光三越台中中港店昨天發生氣爆釀4死、31傷，高雄市消防局加強百貨商場安檢，並檢視施工中場域是否提報消防防護計畫等，截至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。