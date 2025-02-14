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高捷「蜜柑站長」進軍日本 將於江之電、嵐電設櫃行銷

中央社／ 高雄14日電
「蜜柑站長」人氣紅不讓，吸引許多粉絲。圖／高捷提供
「蜜柑站長」人氣紅不讓，吸引許多粉絲。圖／高捷提供

高雄捷運公司「蜜柑站長」行銷至日本高捷公司董事長楊岳崑日前與日本江之電、日本嵐電簽訂三方觀光行銷暨商業合作協議，「蜜柑站長」商品將於日本設櫃，擴大海外市場。

高捷公司今天新聞稿表示，這次赴日行銷與江之島電鐵株式會社（日本江之電）及京福電氣鐵道株式會社（日本嵐電），分別於12日、13日簽訂三方觀光行銷暨商業合作協議，3家公司將跨國鐵道商業合作。

高捷表示，合作將讓「蜜柑站長」分別穿上3間鐵道公司制服，台日三地推出一系列商品及行銷活動，並在江之電、嵐電的重要站點設立商品專櫃，擴大經營蜜柑海外市場，預計將再度於粉絲與鐵道迷間掀起一股熱潮話題。

高捷指出，去年蜜柑站長與江之電的江之君、日本優雅食（OYATSU COMPANY）的星太郎聯名「台日觀光電車計畫」於台日兩地推出限定版彩繪列車。

今年適逢「蜜柑站長」5週年慶更領軍前進日本修業，打造觀光合作主題列車及主題車站，換穿上日本江之電的制服，前往青春明亮的湘南、江之島和體驗幕府古風的古都鎌倉；並前往京都嵐山遊覽知名渡月橋、嵯峨野竹林小徑、友禪的光林等特色景點，開發系列周邊聯名商品。

高捷說明，相關主題商品除了在國際觀光客眾多的日本江之電與嵐電的重要站點的「蜜柑站長」商品常設型專櫃進行銷售外，台灣也會在2025台灣文博會正式發表。

楊岳崑在簽約儀式致詞指出，今年適逢3家公司友好締結8週年，為加深3方公司間深厚情誼，並促進觀光交流相互引客，此次「蜜柑站長日本修業中」跨國鐵道聯名行銷活動，同時也宣布「蜜柑站長」正式進軍日本市場，期待為高捷創造更多跨國商機。

蜜柑（Mikan）原為流浪貓，後被橋頭糖廠站人員認養，因為是橘色、蜷縮起來時像是柑橘，所以被高雄捷運公司命名「蜜柑」。2020年9月，蜜柑正式就任站長，蜜柑平時都待在高捷總部，但每月會到橋頭糖廠站執勤一次。

日本 鐵道迷 高捷

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