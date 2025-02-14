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高雄「骨科名醫」吳明峯流感心肌梗塞猝逝！ 醫界嘆醫界大老殞落

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄骨科名醫吳明峯流感心肌梗塞病逝。記者郭韋綺／翻攝
高雄骨科名醫吳明峯流感心肌梗塞病逝。記者郭韋綺／翻攝

高雄骨科名醫吳明峯因流感引發心肌梗塞，宣判腦死，不幸病逝，享年62年。吳明峯是高雄市中正脊椎骨科醫院長，不但是王牌醫師、一半病人都指定找他，原本規畫要再開一家分院，如今猝逝，病人不捨，醫界也感嘆醫界大老殞落。中正脊椎骨科醫院今天證實吳明峯過世，目前將由脊椎院長高振興暫代院長一職。

吳明峯在過年期間得了流感，但他仍照常上工看診，8日晚間，他到中央公園運動，返家後，以醫師直覺自己身體不對勁，趕緊在太太陪同下，就近到大同醫院就醫。

但病情急轉直下，轉送高雄榮總加護病房搶救，醫師判定心肌梗塞，不僅心肌缺氧壞死，腦部也缺氧，其他器官也嚴重受損，12日晚間10時許家屬同意拔管，宣告不治。

吳明峯國立陽明醫學大學醫學系畢業，曾任台北市仁愛醫院骨科主治醫師擁有中華民國骨科醫學會專科醫師及中華民國手外科醫學會專科醫師執照，專長是關節微創重建手術、脊椎手術、退化性關節炎、關節病變及骨質疏鬆症。

2011年，吳明峯與人合資創設中正脊椎骨科醫院，擔任院長至今，他看診親切，不少病人都指定找他，是醫界公認骨科權威，原本很積極計畫要再開一家分院，沒想到猝逝消息一出，醫界和病人都同感惋惜。

據了解，吳明峯中正骨科醫院的是核心指標人物，半數都是院長的病人，中正骨科土地又是向臺灣銀行土地，如今隨著院長病逝，院內上下憂心合約到期土地恐怕被收回。

中正骨科今強調，目前醫院運作正常不受影響，吳明峯院長今天早上門診由骨科醫師廖志祥代看，並由脊椎院長高振興暫代理院長職務。

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