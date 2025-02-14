台中新光三越氣爆震驚全台！ 高市消防局加強百貨安檢

新光三越台中中港店昨天發生氣爆釀4死、31傷，高雄市消防局加強百貨商場安檢，並檢視施工中場域是否提報消防防護計畫等，截至昨天晚間已完成10間安檢，皆未發現重大缺失。

新光三越台中中港店昨天發生氣爆，造成4人死亡、31人受傷，其中澳門遊客一家7人路過遭波及，阿公及阿嬤死亡、2歲女童重傷。高雄市政府消防局第一時間通報所轄各大隊加強轄內百貨商場消防安全檢查，並檢視施工中場域是否提報施工中消防防護計畫及落實天然氣管路警報及遮斷管理機制。

消防局今天上午指出，截至昨天晚間已進行轄內10家具美食街等餐飲設施百貨商場及大賣場等場域消防安全檢查，現場消防安全設備系統及瓦斯漏氣自動警報設備抽測結果，皆未發現重大缺失。場域內有施工者，皆依規定提報施工中消防防護計畫。

部分場所在檢查過程中有施工中櫃位堆放雜物、瓦斯開關閥鬆脫、開關保護套劣化等情形，除現場開立行政指導單要求業者盡速改善，也宣導業者應熟知瓦斯管路遮斷機制及異常時應變作為，同時要求業者未申報不得裝修施工，以防範類似事件發生。

市府14日將跨局處擴大公共安全稽查，對轄內百貨商場，實施消安、公安及勞安等三安聯合稽查，以杜絕潛在危害，並於近期持續針對百貨公司美食街、餐飲店等高風險區域進行火災預防及燃氣設備檢查，確保業者符合相關安全標準，降低類似氣爆事故發生風險。