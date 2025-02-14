快訊

超市賣網袋橘子不是為透氣或好拿？你不知的3個心機消費陷阱

恭喜！張睿家瞞婚6年終肯解禁 情人節公開新娘是她

台中新光三越氣爆震驚全台！ 高市消防局加強百貨安檢

中央社／ 高雄14日電

新光三越台中中港店昨天發生氣爆釀4死、31傷，高雄市消防局加強百貨商場安檢，並檢視施工中場域是否提報消防防護計畫等，截至昨天晚間已完成10間安檢，皆未發現重大缺失。

新光三越台中中港店昨天發生氣爆，造成4人死亡、31人受傷，其中澳門遊客一家7人路過遭波及，阿公及阿嬤死亡、2歲女童重傷。高雄市政府消防局第一時間通報所轄各大隊加強轄內百貨商場消防安全檢查，並檢視施工中場域是否提報施工中消防防護計畫及落實天然氣管路警報及遮斷管理機制。

消防局今天上午指出，截至昨天晚間已進行轄內10家具美食街等餐飲設施百貨商場及大賣場等場域消防安全檢查，現場消防安全設備系統及瓦斯漏氣自動警報設備抽測結果，皆未發現重大缺失。場域內有施工者，皆依規定提報施工中消防防護計畫。

部分場所在檢查過程中有施工中櫃位堆放雜物、瓦斯開關閥鬆脫、開關保護套劣化等情形，除現場開立行政指導單要求業者盡速改善，也宣導業者應熟知瓦斯管路遮斷機制及異常時應變作為，同時要求業者未申報不得裝修施工，以防範類似事件發生。

市府14日將跨局處擴大公共安全稽查，對轄內百貨商場，實施消安、公安及勞安等三安聯合稽查，以杜絕潛在危害，並於近期持續針對百貨公司美食街、餐飲店等高風險區域進行火災預防及燃氣設備檢查，確保業者符合相關安全標準，降低類似氣爆事故發生風險。

氣爆 生氣

延伸閱讀

新光三越氣爆2澳門旅客遇難！法務部：協助申辦犯罪補償180萬

又被她說中！新光三越氣爆 命理師初一已示警：中部要注意用火安全

老福聯盟副理事長在家瓦斯氣爆灼傷 自嘲：氣爆日嗎?

影／新光三越氣爆...護理師與丈夫在14樓 手機直擊下樓逃生過程

相關新聞

高雄「骨科名醫」吳明峯流感心肌梗塞猝逝！ 醫界嘆醫界大老殞落

高雄骨科名醫吳明峯因流感引發心肌梗塞，宣判腦死，不幸病逝，享年62年。吳明峯是高雄市中正脊椎骨科醫院長，不但是王牌醫師、...

民眾餵食 高雄文化中心野鴿群聚

高雄市立文化中心、前金區交通公園等公共場域因長期有人餵食野鴿、麻雀，人行道聚集大批野鳥，突然起飛或降落嚇得路人驚聲尖叫，...

高捷「蜜柑站長」進軍日本 將於江之電、嵐電設櫃行銷

高雄捷運公司「蜜柑站長」行銷至日本。高捷公司董事長楊岳崑日前與日本江之電、日本嵐電簽訂三方觀光行銷暨商業合作協議，「蜜柑...

台中新光三越氣爆震驚全台！ 高市消防局加強百貨安檢

新光三越台中中港店昨天發生氣爆釀4死、31傷，高雄市消防局加強百貨商場安檢，並檢視施工中場域是否提報消防防護計畫等，截至...

風災逾半年 屏縣河濱寵物公園像廢墟

屏東縣河濱寵物公園去年7月因凱米颱風侵襲，公園設施遭損毀，議員梁育慈接獲陳情多次前往會勘，仍拉著封鎖線未修復，民眾形容宛...

高雄長輩福利又來了 免費裝假牙3月1日起受理申請

高雄市衛生局表示，高雄市65歲以上長輩（原住民滿55歲）免費裝假牙申請自3月1日開始，至6月30日止受理申請，一般申請者...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。