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風災逾半年 屏縣河濱寵物公園像廢墟

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏東縣議員梁育慈接獲民眾陳情反映，高屏溪河畔寵物公園從去年7月凱米颱風過後，設施遭吹毀，過了大半年，仍未修復，近日會同縣府農業處人員到場會勘，有民眾形容現場宛若廢墟。圖／議員梁育慈提供
屏東縣議員梁育慈接獲民眾陳情反映，高屏溪河畔寵物公園從去年7月凱米颱風過後，設施遭吹毀，過了大半年，仍未修復，近日會同縣府農業處人員到場會勘，有民眾形容現場宛若廢墟。圖／議員梁育慈提供

屏東縣河濱寵物公園去年7月因凱米颱風侵襲，公園設施遭損毀，議員梁育慈接獲陳情多次前往會勘，仍拉著封鎖線未修復，民眾形容宛如廢墟，農業處解釋，因申請中央災害補助行政作業時程延宕，目前已準備發包，希望6月底修復完成。

農業處表示，此案提報中央爭取災害準備金辦理修復，行政院公共工程委員會去年核定84萬元，縣府去年11月委託廠商設計，今年1月24日完成設計修正，已準備發包，若招標順利，預計6月底前完成修復。

梁育慈接獲民眾反映，每次帶狗狗去寵物公園時仍圍著封鎖線。有外縣市民眾特地帶狗狗來，卻發現「現場宛若廢墟」，真的很失望。她痛批，去年7月凱米颱風來襲後，寵物公園頂棚設施與圍籬已損壞不能使用，「超過大半年了還不見修復，行政效率太緩慢」。

前天她再到場會勘，現場仍拉封鎖線，倒塌棚架也沒處理，恐衍生安全問題，要求農業處加快處理，「若等到6月才能完工，修復時間等於花了快一年了」。

農業處表示，現場已初步整理過，剩下的部分因需要機具才能移除，會等到開工時一起整理。

凱米颱風 農業處

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