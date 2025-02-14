民眾餵食 高雄文化中心野鴿群聚

高雄市立文化中心、前金區交通公園等公共場域因長期有人餵食野鴿、麻雀，人行道聚集大批野鳥，突然起飛或降落嚇得路人驚聲尖叫，也衍生髒亂或傳布疾病，造成民怨，民代要求市府主動蒐證開罰，農業局指高雄禁止餵野鴿，違者最高可開罰1萬2千元。

農業局動物保護處表示，鴿糞中可能含有隱球菌，是種人畜共通傳染病，民眾在公園追逐鴿子或餵食，會造成野鴿群聚、過量繁殖，若吸入或沾到帶有隱球菌的灰塵或鴿糞，會引起發燒或腦膜炎，造成疾病傳布。餵食者可依違反廢棄物清理法、高雄市公園管理自治條例開罰。

前金區旺盛街、河東路的交通公園近年野生鴿群盤據，鴿子不怕人，還會靠近討食。

後金里長施孟均說，有名男子固定騎腳踏車來餵鴿子，曾和民眾爭執。居民說，野鴿動輒數十隻起飛或降落，常有路過女學生嚇得尖叫逃離；也有民眾因人行道擠滿鴿子，改走慢車道，與車爭道，險象環生。

高雄文化中心昨天有1名男子拿著塑膠袋（圖）在草地撒切碎的土司麵包，吸引野鴿、松鼠聚集覓食。記者王勇超／攝影

記者昨天到高雄市立文化中心直擊，一名男子在廣州一街停好機車後，拿2個塑膠袋走進文化中心把切碎的麵包倒在草地上，吸引野鴿、麻雀、松鼠搶食，然後快步騎車離開，整個過程不到3分鐘。

市議員許采蓁說，特定人士長期在公園餵鴿，造成環境髒亂與附近居民困擾，市府應強力執法，也建議降低檢舉門檻或提高相關罰金，增加嚇阻力。

屏東科技大學動物疫苗研究所教授莊國賓表示，鴿子1年可產卵3到4次，每次生2顆蛋，如果建立族群就很難消滅。外國有城市嘗試把鴿子的避孕藥「乃卡巴精」混進飼料中讓野鴿吃，可讓鴿子約半年不孕，防止過度繁衍。

義守大學生態學教授趙仁方說，鳥在天上飛隨時會排泄，野鴿群聚，鳥糞會造成環境問題；鴿子等鳥類傳播禽流感機率非常低，但野生禽類是大多數新型A型流感病毒的自然宿主，為降低感染風險，「遠觀即可，不要接觸鴿子比較好」。