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高雄長輩福利又來了 免費裝假牙3月1日起受理申請

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
牙醫示意照。圖／ingimage
牙醫示意照。圖／ingimage

高雄市衛生局表示，高雄市65歲以上長輩（原住民滿55歲）免費裝假牙申請自3月1日開始，至6月30日止受理申請，一般申請者須符合設籍高雄市、全口無牙、每人終身補助一次，以及112年個人綜所稅未達20%的排富等條件，經費用完即停止受理。

去年高雄市老人免費裝假牙計畫共補助2147名長輩，今年將持續補助長輩裝置假牙。前鎮、茂林、桃源、那瑪夏、六龜、甲仙、田寮、永安、杉林、湖內、茄萣、內門、彌陀、大樹、路竹等15區衛生所提供設站篩檢場次

衛生局說明，一般老人條件為民國49年12月31日前出生，並在民國99年11月26日前曾設籍原高雄縣市，且計畫開辦期間仍在籍高雄市者，僅限全口無牙長輩申請。

另有關社福身分及原住民部分，包含上下顎全口假牙、上顎或下顎部分活動假牙等八種裝置樣態樣，以及活動假牙維修費，條件須為民國49年12月31日前出生之65歲以上長輩或民國59年12月31日前出生之55歲以上原住民，計畫開辦期間仍設籍高雄市，具有低收入戶、中低收入戶、中低收入老人等社福資格者。

衛生局說，3月1日適逢周六，請先電話詢問篩檢單位是否接受篩檢，市民可至高雄市政府衛生局假牙專區查詢篩檢地點，或至衛生所、區公所、里長辦公室索取特約院所名冊及相關資訊。

前往篩檢前，最好先洽篩檢單位查詢篩檢時間，因補助名額有限，審查通過者將寄發證明書，裝置地點可由特約院所名冊中任選，請長輩儘早在3個月內完成裝假牙。

高雄市中低收老人假牙補助注意事項。圖／高市衛生局提供
高雄市中低收老人假牙補助注意事項。圖／高市衛生局提供
高雄市一般老人免費裝假牙的篩檢機構一覽圖。圖／高市衛生局提供
高雄市一般老人免費裝假牙的篩檢機構一覽圖。圖／高市衛生局提供

假牙 衛生局 高雄市

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