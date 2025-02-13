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屏東「曖曖在海邊」情人節演唱會將登場 現場加碼抽兩萬元對戒

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府串聯七座漁港變身打造「曖曖在海邊」，2月14日迎來最HIGH演唱會，晚間6時枋寮漁港臨海廣場熱鬧登場，漁港造景燈飾只到2月16日，抓住浪漫尾巴，留下美好的回憶。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣政府串聯七座漁港變身打造「曖曖在海邊」，2月14日迎來最HIGH演唱會，晚間6時枋寮漁港臨海廣場熱鬧登場，漁港造景燈飾只到2月16日，抓住浪漫尾巴，留下美好的回憶。圖／屏東縣府文化處提供

屏東縣政府串聯七座漁港變身打造「曖曖在海邊」，全新情人節品牌第一年佳評如潮，2月14日迎來最HIGH演唱會，晚間6時於枋寮漁港臨海廣場熱鬧登場，現場觀眾還可參加對戒抽獎。縣府表示，漁港造景燈飾只到2月16日，抓住浪漫尾巴，留下美好的回憶。

縣府文化處表示，今年農曆年前攜手藝術家創意設計，從林邊一路向南，打造獨特夜景，將七座漁港點綴得越夜越美麗。活期期間吸引民眾參與拍照打卡上傳臉書抽獎活動，有網友留言「在愛神邱比特的見證下與情人度過生日」、「抽到對戒馬上結婚」，熱烈回響為活動製造浪漫滿分氛圍。

文化處指出，14日情人節演唱會邀集包括創作天王吳克群、鼓鼓呂思緯與蕭秉治、當紅新生代串流小天后陳華、全製作唱跳歌手王ADEN、金曲歌后孫淑媚，以及全方位發展唱跳男神小樂吳思賢等藝人，陪觀眾共度情人節。

文化處表示，演唱會當晚8點將抽出上傳照片7組幸運兒獲珍愛對戒，現場更加碼一組幸運觀眾可獲價值2萬元浪漫對戒。

文化處指出，林邊水利村、枋寮、枋山楓港、恆春半島後灣漁港、紅柴坑、山海漁港，與琉球新漁港，不同主題燈飾吸人氣，已有公所爭取希望保留這些燈飾，為當地增添拍照打卡的景點。活動倒數，邀請大家把握機會感受漁港不一樣的風情。

屏東縣政府串聯七座漁港變身打造「曖曖在海邊」，2月14日迎來最HIGH演唱會，晚間6時枋寮漁港臨海廣場熱鬧登場，漁港造景燈飾只到2月16日，抓住浪漫尾巴，留下美好的回憶。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣政府串聯七座漁港變身打造「曖曖在海邊」，2月14日迎來最HIGH演唱會，晚間6時枋寮漁港臨海廣場熱鬧登場，漁港造景燈飾只到2月16日，抓住浪漫尾巴，留下美好的回憶。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣政府串聯七座漁港變身打造「曖曖在海邊」，2月14日迎來最HIGH演唱會，晚間6時枋寮漁港臨海廣場熱鬧登場，漁港造景燈飾只到2月16日，抓住浪漫尾巴，留下美好的回憶。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣政府串聯七座漁港變身打造「曖曖在海邊」，2月14日迎來最HIGH演唱會，晚間6時枋寮漁港臨海廣場熱鬧登場，漁港造景燈飾只到2月16日，抓住浪漫尾巴，留下美好的回憶。圖／屏東縣府文化處提供

屏東縣政府 情人節 演唱會 觀眾

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