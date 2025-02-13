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寵物公園去年颱風吹毀至今宛若廢墟 屏東農業處允6月底修復

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣議員梁育慈（左一）接獲民眾陳情反映，高屏溪河畔寵物公園從去年7月凱米颱風過後，設施遭吹毀，過了大半年，仍未修復，昨會同縣府農業處人員到場會勘。記者劉星君／攝影
屏東縣議員梁育慈（左一）接獲民眾陳情反映，高屏溪河畔寵物公園從去年7月凱米颱風過後，設施遭吹毀，過了大半年，仍未修復，昨會同縣府農業處人員到場會勘。記者劉星君／攝影

屏東縣高屏溪畔河濱寵物公園去年7月凱米颱風來襲，公園設施遭吹毀無法使用，屏東縣議員梁育慈接獲毛小孩家長陳情，去了好多次還是圍著封鎖線，還有民眾形容宛若廢墟。農業處表示，會盡快修復，預計6月底完工。

梁育慈說，她接獲民眾反映，每次帶著狗狗要去寵物公園時，竟然還沒修復，還是圍著封鎖線。另外也有外縣市民眾，特別到高屏溪畔寵物公園，要帶著狗狗來運動跑跑跳跳時，卻發現現場「宛若廢墟」，設施損毀嚴重，真的很失望。

梁育慈昨會同縣府農業處人員到場會勘，梁育慈說，去年7月凱米颱風來襲後，寵物公園的頂棚設施與圍籬嚴重損壞不能使用，「超過大半年了卻不見修復」。

梁育慈批，昨天到場會勘，現場仍拉起黃色封鎖線暫停使用，倒塌棚架也依舊放置原地沒處理，恐衍生安全問題，要求農業處要加快行政效率，趕快修復，若還要等到6月才完工，等於修復花了快一年。

高屏溪河濱寵物公園面積約7200平方公尺，農業處表示，因為去7月底凱米颱風毀損，提報中央災準金爭取經費辦理修復，行政院公共工程委員會在去年10月8日核定經費，84萬元，縣府去年11月27日動支災準金核定，隨即委託廠商設計，去年11月27日初步設計完成，今年1月24日完成設計修正，設計廠商今年2月6日提交發包文件，目前準備發包作業中，預估工期60日曆天，若招標順利預計6月30日前完成修復。

對於民眾質疑現場倒塌設施仍在，僅拉起封鎖線，農業處表示，現場已經初步人工整理過，接下因需要機具才能移除，會等開工時一起整理。

屏東縣除高屏溪河畔寵物公園外，屏東動物之家也規畫寵物萌公園，面積約2880平方公尺，農業處表示，去年6月30日啟用後即開放民眾帶寵物入內遊憩，為增設民眾遮蔭設施及寵物運動遊具等，已納入二期優化工程規畫，3414萬元，萌公園部分約450萬元，尚待中央核定今年度經費，已先行備標，預估工期240日曆天，如招標順利預計今年12月底前完成。

屏東縣議員梁育慈接獲民眾陳情反映，高屏溪河畔寵物公園從去年7月凱米颱風過後，設施遭吹毀，過了大半年，仍未修復，近日會同縣府農業處人員到場會勘。圖／縣議員梁育慈提供
屏東縣議員梁育慈接獲民眾陳情反映，高屏溪河畔寵物公園從去年7月凱米颱風過後，設施遭吹毀，過了大半年，仍未修復，近日會同縣府農業處人員到場會勘。圖／縣議員梁育慈提供
屏東縣議員梁育慈接獲民眾陳情反映，高屏溪河畔寵物公園從去年7月凱米颱風過後，設施遭吹毀，過了大半年，仍未修復，近日會同縣府農業處人員到場會勘，有民眾形容現場宛若廢墟。圖／議員梁育慈提供
屏東縣議員梁育慈接獲民眾陳情反映，高屏溪河畔寵物公園從去年7月凱米颱風過後，設施遭吹毀，過了大半年，仍未修復，近日會同縣府農業處人員到場會勘，有民眾形容現場宛若廢墟。圖／議員梁育慈提供
屏東縣議員梁育慈接獲民眾陳情反映，高屏溪河畔寵物公園從去年7月凱米颱風過後，設施遭吹毀，過了大半年，仍未修復，近日會同縣府農業處人員到場會勘。圖／縣議員梁育慈提供
屏東縣議員梁育慈接獲民眾陳情反映，高屏溪河畔寵物公園從去年7月凱米颱風過後，設施遭吹毀，過了大半年，仍未修復，近日會同縣府農業處人員到場會勘。圖／縣議員梁育慈提供

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