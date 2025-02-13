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拜會陳其邁交流經驗 國華台灣食品：助高雄海味外銷

中央社／ 高雄13日電

國華台灣食品公司董事長周怡華昨天拜會高雄市長陳其邁，交流台灣食品外銷經驗。陳其邁說，很開心高雄與國華開啟合作契機，讓高雄海味商品得以在海外開拓商機。

高雄市海洋局今天發布新聞稿指出，國華台灣食品公司在加拿大打造台灣食品銷售王國，周怡華近日返台，12日先參加「高雄海味外銷加拿大封櫃記者會」後，下午至市府拜會陳其邁。

陳其邁現場致贈刻有「台灣之光-行銷推廣高雄優質水產品」字樣的琉璃製品，感謝周怡華協助高雄生產漁產品行銷。

陳其邁表示，高雄是座港灣城市也是漁業重鎮，漁業產值及產量都位居全台第一，種類多元豐富。為打開國際外銷市場、建構農漁產高雄隊，持續行銷推廣「高雄海味」品牌及高市優質水產品，也期許未來與國華有更多合作的可能性，將高雄好產品推向全世界。

周怡華表示，1995年成立國華，經營30年來堅持「只賣台灣貨」，這也是旗下據點的最大賣點，並有「逛國華一趟等於繞了台灣一圈」美名。

周怡華說，以前較少採買台灣水產品品項，民國112年與高雄市海洋局合作，原本僅是以試賣看看的心態試試，112年在加拿大溫哥華舉辦「高雄週食品展售會」及113年加拿大多倫多「高雄海味展」活動，並請高雄海味業者一同到加拿大推廣，沒想到在當地造成一波搶購熱潮。

周怡華說，過去2次的經驗可見高雄產品具有一定的品質保證，相信未來與高雄更多優質商家和產品合作的機會會越來越多。

加拿大 陳其邁

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