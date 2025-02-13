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台積電拉升高雄交通量 楠梓金和街「人車爭道」將拓寬

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
當地後勁公園旁的金和街原本僅雙向1車道、路寬12.6公尺，常造成行人走在路側太靠近行車，工務局為此利用後勁公園綠地拓寬至18.6公尺，雙向各增1車道。圖／高雄市工務局提供
當地後勁公園旁的金和街原本僅雙向1車道、路寬12.6公尺，常造成行人走在路側太靠近行車，工務局為此利用後勁公園綠地拓寬至18.6公尺，雙向各增1車道。圖／高雄市工務局提供

台積電進駐高雄設廠後，楠梓區房市、人口、交通量成長快速，捷運後勁站未來將蓋雙星聯開案和楠梓第二行政中心，當地後勁公園旁的金和街原本僅雙向1車道、路寬12.6公尺，常造成行人走在路側太靠近行車，工務局為此利用後勁公園綠地拓寬至18.6公尺，雙向各增1車道，此外該處路面有龜裂、車轍、補丁和標線磨損嚴重，也將一併翻新。

緊鄰楠梓後勁公園的金和街因都市發展，周邊近年建案林立、人口快速增加，交通流量大增，既有路寬及車道規劃不符現況，考量該路段東側未來捷運後勁站R20楠梓雙星聯開案及楠梓第二行政中心進駐後用路需求，市府決議利用後勁公園綠地擴充道路空間，並重新配置新增車道、設置實體人行道，亦增設路燈、路口號誌以及刨鋪翻新路面。

金和街道路拓寬工程於去年底開工，預計今年年中前完成；工務局指出，金和街鄰近後勁公園、捷運後勁站，附近有後勁國中小、高科大楠梓校區、後勁夜市、楠梓科技及產業園區等，可銜接台1線高楠公路、楠梓火車站、國道1號楠梓交流道，區位優良，交通、民生機能便利，居住空間與環境需求仍持續看漲，也成了R20聯開案落腳之地。

工務局表示，本次工程預計將金和街從原寬12.6公尺拓寬至約18.6公尺，原有雙向各1車道可增加為各2車道，同時再新設一側實體人行道與改善行人友善動線、照明，並配合交通局設置號誌等，此外，後勁公園也同步升級「森林熊的家」遊戲場，為地方生活舒適度再加分。

附近林姓民眾說，「以往從金和街要往海專路的行人都必須行走於路側，而且還得小心有無車輛太靠路側開」，此次金和街改善能周邊住戶和學生更加安心、便利。此外金和街因路面現況不佳，有龜裂、車轍、補丁及標線磨損嚴重等情形，本次將一併刨鋪翻新路面，改善行車安全。

當地後勁公園旁的金和街原本僅雙向1車道、路寬12.6公尺，常造成行人走在路側太靠近行車，工務局為此利用後勁公園綠地拓寬至18.6公尺，雙向各增1車道。圖／高雄市工務局提供
當地後勁公園旁的金和街原本僅雙向1車道、路寬12.6公尺，常造成行人走在路側太靠近行車，工務局為此利用後勁公園綠地拓寬至18.6公尺，雙向各增1車道。圖／高雄市工務局提供
當地後勁公園旁的金和街原本僅雙向1車道、路寬12.6公尺，常造成行人走在路側太靠近行車，工務局為此利用後勁公園綠地拓寬至18.6公尺，雙向各增1車道。圖／高雄市工務局提供
當地後勁公園旁的金和街原本僅雙向1車道、路寬12.6公尺，常造成行人走在路側太靠近行車，工務局為此利用後勁公園綠地拓寬至18.6公尺，雙向各增1車道。圖／高雄市工務局提供

人行道 台積電 捷運 車道 高雄市

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