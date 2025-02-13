魔力紅明天高雄開唱！捷運加開班次 首辦行李寄放服務

搖滾天團魔力紅明天再度登上高雄世運主場館開唱，高雄捷運備將加開班次疏運歌迷，以空車加班車和縮短營運班距做法，往小港方向班距可達3分鐘一班，並提醒旅客3分鐘班距空車會從R17世運站開放載客，切勿搭乘回頭車，末班車於凌晨0點由各端點站發車，此次在左營捷運站首次試辦「人工行李寄放」付費服務。

演唱會期間，高雄捷運公司動員超過百名人力進行人潮分流及疏運動線管制，當天站內天橋及部分地面人行道會封閉，往小港方向旅客應走世運大道北側人行道，由一、二號出入口進站；往岡山方向旅客要通過世運大道走南側人行道(與往左營高鐵接駁公車同一路線)，由三號出入口進站搭車。

高雄捷運已規劃增加臨時自動收費閘門，旅客到達車站出入口時可先取出票卡，以加速進站搭車，上車後應盡量往車廂內部移動。此外，高捷首次試辦在R16左營捷運站付費區內提供「人工行李寄放」服務，供旅客臨時寄放，歌迷聽完演唱會搭車到左營站免出站領完行李就可以直接搭車前往其他車站，節省進出站時間。

高捷公司表示，人工行李寄放地點位於服務台後方，車站內均有行李寄放區指示立牌引導，左營站行李寄放時間為14日下午4點到晚上12點，最晚當天晚上12點要取回行李，寄放費用統一為每件行李均一價100元。高捷再次提醒，因現場不販售單程票，請多加使用一卡通等電子票證及可使用信用卡於收費閘門感應進站搭車。