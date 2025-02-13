屏東文學館展出特展 探索南國神妖世界

屏東文學館「文學異界：南方的奇幻國度」，以神話與民間傳說為核心，揭示民間奇幻的想像力，即起至7月20日邀請民眾一同探索屬於南國的神妖世界。

文化處指出，文學東方的盤古開天到西方的宙斯、阿波羅，神話自古以來便是文學想像的核心，甚至可說是文學史的起點。

文化處表示，屏東地方文學中，信仰與傳說亦是不可或缺的養分，神話帶來信仰，妖怪激發想像，這些神妖故事如神來之筆，讓作品情節更加曲折且具地方特色。像是萬丹斷指媽祖、東港溫王爺、荷蘭八寶公主等皆成為描寫南方故事的主角，彰顯神話之力在文學中的無限可能性。

屏東縣政府文化處指出，展覽所呈現的故事雖然隨口耳相傳而有所變異，但經過人們的反覆演繹，依然充滿魔力，啟發著無邊界的奇幻想像。而屏東文學館將其具象化，並透過展品、互動遊戲等方式呈現屏東特有的傳說故事樣貌。歡迎文學愛好者與對奇幻故事充滿興趣的民眾，親身感受這場文學與神話的視覺與心靈盛宴。