高雄海味外銷加拿大 第7櫃啟運

由高雄漁產業聯手打造的「高雄海味」品牌，打團體戰拓展外銷商機，昨在利安鑫食品冷凍廠宣布今年第一只外銷加拿大的水產品封櫃，這也是外銷加拿大的第7個漁產品貨櫃，累積訂單已達4900萬元。

高市海洋局長黃登福與加拿大國華台灣食品公司董事長周怡華昨天連袂出席封櫃儀式，黃登福說，高雄漁產量1年約42.5萬公噸，占全台一半，遠洋的鮪魚、魷魚、秋刀魚及養殖的白蝦、鱸魚、虱目魚、石斑魚，都以「高雄海味」為共同品牌，在國內外打出名號。

「高雄海味」品牌2023年與加拿大國華台灣食品公司合作，迄今媒合梓官區漁會、林園區漁會、宏裕行、安心漁、利安鑫、鮪軒及天時福等7家優質海味產品外銷加拿大，含今年開春後首發貨櫃訂單，國華公司已下單7個40呎20噸貨櫃，累計訂購金額近4900萬元。未來不排除接洽更多高雄業者，在加拿大國華門市據點販售「高雄海味」。