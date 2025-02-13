高市將停水55小時 民怨太晚告知

高雄市21日將大規模停水55小時，48.7萬戶受影響，不少民眾埋怨太晚告知，業者也擔心周末停水影響生意，事後高雄市政府與經濟部協調減少15萬戶免停水或提前復水，市長陳其邁昨更向市民致歉，籲水公司應制定年度整修計畫，讓民眾預先準備。

「一天沒水會很辛苦」，高雄市長陳其邁昨天說，停水55小時對民眾來說非常吃力，他向受影響的民眾致歉，這次停水維修管線有利未來安全供水，但也呼籲水公司，應制定年度管線維修計畫，讓民眾提早知道停水時間，預做準備。

水公司日前公告，高雄竹寮取水站前的水管因單噴孔錐形閥操作異常需更換，同時辦理高雄給水廠高低壓檢驗工程，21日晚間11時至24日上午6時，含小港、岡山等15個行政區將停水55小時，橋科、楠科園區、楠梓產業園區、仁大工業區和仁武產業園區將受影響。

阿蓮區蘇先生表示，1月時才經歷30小時停水，希望停水不要成為高雄人的日常；陳先生則說，周末時間停水，對在家休息的民眾很不便；餐飲、美容等行業影響更大，有店家表示，水塔儲水量無法撐過周末，只能關店。

民代也關切停水，立委柯志恩質疑停水時間過長且在周末，影響店家做生意，水公司雖解釋避免平日大量用水產業受到更大衝擊，但配套措施仍不足，要求增設更多取水站，增派水車且即時向民眾公布取水資訊。立委邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆也說停水時間較長，台水回應，會盡可能縮短施工時間。

針對市民反彈，經濟部、高市經發局和台水公司協調調整停水範圍時間，大寮全區降壓、縮小停水範圍，鳳山區7里改停水13小時，楠梓提前3小時復水；經發局表示，已規畫96處加水站、26輛水車，工業用水則通知園區業者儲水，規畫澄清湖淨水場、北嶺加壓站供廠商載水。

水公司第7區管理處表示，停水時減少的水量已規畫增抽澄清湖庫水、高屏溪伏流水及地下水，並由澄清湖、大泉及嶺口3淨水場增量出水，每天並自台南調度15萬立方公尺清水支援。