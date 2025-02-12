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高雄冬日遊樂園已破500萬人次 過年旅宿住房逾8成

中央社／ 高雄12日電

高雄燈會「2025高雄冬日遊樂園」吸引人潮，市府觀光局今天表示，1月25日開幕至2月11日，累計參觀人次已逾500萬；過年期間旅宿業住房超過8成，市區接近滿房，業者也紛推優惠搶客。

觀光局今天發布新聞稿表示，「2025高雄冬日遊樂園」1月25日開幕至11日，累計參觀人次已逾500萬，過年期間旅宿業住房超過8成，市區接近滿房；活動期間適逢2月14日情人節，高雄多家旅宿業者也趁勢推出各項優惠專案吸引遊客。

觀光局表示，愛河灣不但有「吉伊卡哇」3個可愛角色大型氣膜裝置，愛河畔及西子灣更有「巨大化美食」新春限定打卡點與「鰲耀龍翔」燈光展演秀等，且高雄有多種特色景觀，涵蓋山海河港元素，適合情侶與家人觀光旅遊。

為迎接情人節，觀光局也號召多家旅宿業者推出住房餐飲優惠，如「漢來大飯店」的「巧克力之夜三麗鷗情人節」專案，每晚新台幣8870元起，送愛神巧克力禮盒；港景客房每晚6388元起，還有海上超跑遊艇體驗。

高雄英迪格酒店Craft咖啡廳、Pier No.1高空酒吧也聯袂推出優惠活動，即日起至2月28日，2人同行贈2杯粉紅氣泡飲；「高雄萬豪酒店」美享地餐廳情人節晚餐每人5880元，贈粉紅香檳1杯；「高雄日航酒店」平日「花漾春宴」住房專案每晚5800元起，贈3000元餐飲抵用金等。

另外，「高雄翰品酒店」港都茶樓用餐，拍攝合照上傳指定社群即獲「心型水果奶酪」等；「高雄福華大飯店」情人套餐拍照打卡贈限定款變色瓶；楠梓區「犝犝燄牛排館」也搶在情人節前開幕，即起用餐留五星好評，送炸薯片一份。

觀光局表示，「2025高雄冬日遊樂園」最後展期，還有「鰲耀龍翔」燈光展演，或愛河與西子灣配合吉伊卡哇故事情節打造的的珍珠奶茶、大碗公冰造型的「巨大化美食」新春限定打卡點，體驗高雄夜間獨特風貌。

此外，高雄還有駁二彩虹地景、哈瑪星鐵道文化園區、壽山情人觀景台、旗津彩虹教堂等景點，歡迎全台民眾、情侶到高雄放閃，並與「吉伊卡哇」小可愛們一同歡度情人節；詳情可上高雄旅遊網（https://khh.travel）查詢。

情人節 英迪格酒店 觀光局

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