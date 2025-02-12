屏東內埔連兩年同一人抽到汽車 公所主秘稱「那麼傳奇事情」

屏東縣內埔鄉公所春節舉辦年街抽獎，連兩年頭獎汽車得主都是同一人抽到，引發熱議。內埔鄉公所主秘林明志今出席縣府客務處尖炮城活動記者會致詞說，那麼傳奇事情會引起疑慮，非常的合情合理，可以理解。

屏東地檢署表示，全案進入偵查階段，偵查內容不便公開，偵查檢察官均有調取相關資料分析，事後有結果會再公布。

內埔鄉公所春節期間舉辦年假抽獎活動，今年頭獎汽車得主林女去年同樣抽到汽車，引發地方熱議，連兩年都抽到頭獎機率，有數學老師計算相當於一億分之四，跟中威力彩頭獎機率差不多。

屏東縣府客家事務處今在內埔鄉六堆紀念公園舉辦攻炮城活動記者會時，內埔鄉公所主任秘書林明志致詞開頭提到內埔年街抽獎事件。

林明志致詞說，這件事情他跟鄉長都出面說明，變成網紅，打響內埔名聲。這件事情，老實說，「我們尊重所有媒體記者、網路鄉民言論，有那麼傳奇事情，會引起疑慮，非常的合情合理，可以理解，但是因為公部門其實不需要去做太多澄清，公部門也不需要去做這種事情，大概就講到這個樣子」。

林明志之後言歸正傳，回歸六堆尖炮城活動，林志成說，六堆尖炮城今年在內埔鄉六堆紀念公園舉辦，六堆尖炮城往年在萬巒舉辦，這次客務處長與縣長促成，搭配今年60屆六堆運動會，六堆運動會一甲子，搭配尖炮城活動，先熱身。六堆紀念公園是相當好場域，六堆運動會在公園附近大草坪為主場地，場域先讓大家熟悉。