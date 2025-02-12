高雄漁產品持續外銷加拿大 累計訂單金額4900萬元

高雄漁產業者建立「高雄海味」品牌，打團體戰方式增加外銷商機，海洋局今天在利安鑫食品的彌陀冷凍廠舉辦記者會，宣布今年第一卡外銷到加拿大的水產品貨櫃封櫃，這也是外銷到加拿大的第7個漁產品貨櫃，累積訂單達4900萬元。

高市海洋局長黃登福與加拿大國華台灣食品公司董事長周怡華今天一起出席封櫃儀式，現場與國華合作的海味業者也紛紛展示外銷加拿大的海味商品。

黃登福說，高雄是台灣的漁業重鎮，高雄漁產量1年約42.5萬公噸，占全台漁產量一半，不論遠洋的鮪魚、魷魚、秋刀魚，還是養殖的白蝦、鱸魚、虱目魚、石斑魚，都以「高雄海味」品牌，共同推廣。

黃登福指出，在外銷加拿大市場中，自2023年與加拿大國華台灣食品公司合作，迄今已媒合梓官區漁會、林園區漁會、宏裕行、安心漁、利安鑫、鮪軒及天時福等7家優質的海味業者，從2023年2個貨櫃至2024年增加到4個貨櫃，含今年開春後首發貨櫃訂單，國華公司已經下訂7個40呎20噸貨櫃的高雄海味商品，累計訂單金額已達近4900萬元，銷售量穩定。

海洋局也積極輔導業者參加國內、外國際展覽會，開拓高雄海味海外商機，去年組團前往新加坡參加亞洲海鮮展、以及10月邀集6家業者前往國華加拿大多倫多據點，辦理為期11日的「高雄海味展」，透過試吃活動及各式宣傳，成功讓高雄海味商品在多倫多當地造成一波買氣和搶購熱潮。