攜手關懷弱勢兒童 金門溫媽媽義工隊愛心接力不間斷

金門家扶中心「溫媽媽義工隊」於昨日的家扶新春團拜中舉行隊長交接儀式，由許華玉接任新任隊長，帶領義工隊持續推展扶幼工作，家扶扶幼主委楊肅謙代表家扶中心頒發當選證書，感謝義工媽媽們長期無私奉獻，協助中心推動各項兒童福利服務。

溫媽媽義工隊創立於民國87年，由當時的家扶中心主任李鳳珊發起，是一個純女性的義工團隊，充滿熱情與善良的婆婆媽媽們，她們利用空閒的時間，一起出門無私奉獻在義工的服務中，服務過程中不分你我，抱著快樂的心情協助金門家扶中心，推展各項的兒童福利服務工作，是家扶中心的強大後援。

溫媽媽義工隊的服務範圍廣泛，早期以家庭訪視、愛家修繕、家庭清潔、烹飪指導等為主，近年來則擴展至行政支援、兒童餐點教學、健康食品製作等領域，並在愛心園遊會、公益活動等場合擔任重要角色。透過長期合作，義工隊不僅累積豐富經驗，也建立了深厚的團隊默契。

金門家扶中心主任洪依帆表示，溫媽媽義工隊每週都能在家扶中心看到她們的身影，從日常事務到大型活動，都能發揮關鍵作用。她相信，在新隊長許華玉的帶領下，義工隊將繼續凝聚服務共識，共同努力，為弱勢兒童帶來更多溫暖與支持。